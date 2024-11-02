Україна
02 листопада 2024, 17:38
Карпати в другому таймі розбили оборону Лівого Берега
Команда Владислава Лупашка здобула третю перемогу поспіль і наблизилась до донецького Шахтаря в турнірній таблиці.
Карпати — Лівий Берег, фото УПЛ
02 листопада 2024, 17:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Лівий Берег 3:0
Голи: Підлепенець, 71, Очеретько, 75 (пен.), Чачуа, 90+1
Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько (Тлумак, 90+2), Альварес, Чачуа (Кузик, 90+3) — Підлепенець (Стеніо, 86), Ігор (Костенко, 86), Шах (Устименко, 69).
Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Самар, Шаповал — Дедух, Банада (Приходько, 79), М. Когут (І. Когут, 62) — Синиця (Галас, 62), Кобзар (Сухоручко, 46), Сіднней (Войцеховський, 79).
Попередження: Шаповал, Дедух