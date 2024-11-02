Україна

Команда Маріно Пушича вирушає на черговий єврокубковий матч у гарному гуморі.

Звітній тиждень чинний чемпіон України, донецький Шахтар, також провів у суто ігровому режимі з матчем на мідвік. Однак цього разу пригоди команди Маріно Пушича відбувались не на міжнародній арені, а в рамках 1/8 фіналу Кубка України, і цю стадію "гірники" подолали завдяки перемозі над луганською Зорею (1:0). А от далі на "помаранчево-чорних" очікував одеський Чорноморець з відвертим європейським контекстом.

Шахтар мав готуватись до номінально домашнього матчу проти швейцарського Янг Бойз, але в суперників, які останні чотири матчі не програвали, були свої плани на протистояння на полі Арени Львів. І хоча "моряки" навряд чи повною мірою були задоволені кількістю здобутих залікових балів за цей період, проте це вже був той результат, який безпосередньо позначався на їхній позиції в турнірній таблиці. І оскільки "гірники" цього сезону геть не безгрішні, чіплятись за очки в матчах проти них намагатимуться всі охочі.

Знову в матчі за участі Шахтаря в чемпіонаті не було жодного сумніву щодо того, яка команда триматиме м’яч переважну кількість ігрового часу. Чорноморцю залишалось із цим змиритись і своїм "авторським" задушливим футболом зробити так, аби не дати потенціалу атаки "гірників" почувати себе вільно. Неповних 18 хвилин така тактика працювала більш-менш надійно, але далі все пішло не за планом "моряків".

Але й не за планом Шахтаря також. Бо господарі явно не очікували побачити у відповідь на удар Зубкова з красивого закидання від Марлона результативний постріл із розвороту від одного із своїх колишніх вихованців, Артема Габелка. А ці моменти поміж собою розділили всього два оберти секундної стрілки.

Така реакція суперників сполохала команду Пушича, але не настільки, щоб викликати в неї почуття зневіри у власних силах. Шахтар і надалі продовжував домінувати, і зрештою кількість моментів біля воріт Рудька вже починала бути схожою на непристойну, однак удари Судакова, Невертона, Бондаренка чи Зубкова знаходили або руки Рудька, або ж узагалі в площину воріт не влучали. Так могло тривати дуже довго, однак у компенсований час Бондаренко вже не мав можливості почати фінтити на самій лінії воріт, тож просто добив відскок від поперечини, у яку до цього головою поцілив Марлон.

Після перерви ми також заходили в гру з дальнім ударом Янакова, із яким упорався Різник, як і в першому таймі, проте подальші події на полі викликали трохи розчарування. Бо атаки від Шахтаря вже не були настільки інтенсивними, а Чорноморець дуже довго наважувався на дії у відповідь, що аж ігровий час добіг до завершення. Ротація від обох тренерів не надто змінили хід подій на полі, тож і нам говорити не було про що. Кожен дотримався обраної тактики, але результат протилежний.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме луганську Зорю, тоді як посеред тижня гратиме проти швейцарського Янг Бойз у рамках Ліги чемпіонів УЄФА в Гельзенкірхені, а одеський Чорноморець удома зустрічатиметься з полтавською Ворсклою.— Чорноморець 2:1Зубков, 18, Бондаренко, 45+2 — Габелок, 20Різник — Конопля, Грам, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Педріньйо да Сілва, 69), Марлон (Степаненко, 56), Судаков — Зубков, Сікан (Егіналду, 69), Невертон.Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Кисіль — Білошевський — Кайо (Пшеничнюк, 68), Шпорн (Васильєв, 77), Габелок (Єрмаков, 67), Янаков (Калина, 85) — Хобленко (Попов, 68).