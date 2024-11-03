Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 18:00.

Динамо та Iнгулець продовжать програму 12-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Iнгулець

Недiля, 3 листопада, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Диспозицію гри описує дуже коротка і проста теза: “Перша команда ліги приймає вдома останню”.

І деталі тільки збільшують розрив у класі та успіхах. Динамо в десяти іграх дозволило суперникам лише дві нічиї і навіть від Шахтаря, навіть за підсумками "класичного", зберігає відрив у 6 пунктів. Інгулець не просто останній – він у 11 турах взяв лише 5 пунктів. Менше за 0,5 очка за гру – це аутсайдер просто рідкісного масштабу; на всі топ-ліги так рідко (або рідше) чіпляють очки тільки Бохум, Вулвергемптон, Саутгемптон та Монпельє.

Компанія FAVBET вважає, що фаворитами майбутньої зустрічі є підопічні Олександра Шовковського: перемога Динамо оцінюється коефіцієнтом 1.13, а перемога Інгульця — 25.00. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 8.50. Також пропонуємо вам звернути увагу на варіант тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.54.

При цьому є одна важлива обставина, через яку особисто я, наприклад, навіть не вважав би Інгулець фаворитом на прямий виліт. Команда Кобіна всі ігри проводить на виїзді – той самий кейс зі стадіоном, через який Поворознюк хотів знімати команду зі змагань, змушує аутсайдера грати за схемою “15 ігор на виїзді – потім 15 ігор вдома”. Дивна, малоспортивна схема, але якщо тримати це в умі, то 5 нічиїх за 11 виїздів – це не так і погано. У Оболоні, наприклад, за 5 ігор поза Києвом нуль набраних очок – і коли Інгулець все гратиме вдома, це може виглядати як форсаж, який включила команда.

Але саме в контексті гри на”Динамо” це лише погіршує перспективи Інгульця. Я не уявляю, як можна півроку грати лише на виїзді, без навіть умовно домашніх матчів. Ця гра буде 13-й поспіль поза Петровим – Кубок не забуваємо – для Інгульця; склад, який і так дуже слабкий, і так змушений звикати до нового тренера, якого й отримав під час передсезонної підготовки, напевно так втомився їздити туди-сюди, що Луческу б, якби він був тренером Інгульця, просто б застрелився (благої зброї у Поворознюка достатньо).

Загалом, все це виглядає як найпростіший матч для Динамо в сезоні – і, можливо, тільки тому гру між Ворсклою у Кубку України та Ференцварошем у Лізі Європи кияни так і не перенесли. Вкотре чекаємо на полегшений склад: Біловар, наприклад, просто чудово вийшов на заміну в “класичному”, але знову дивився з кращих місць наступну, у Полтаві гру. Несправедливо.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамо на своєму полі не програє впродовж 15-ти ігор: 12 перемог та 3 нічиї.

Загальна безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 12 ігор: 10 перемог та 2 нічиї.

Безвиграшна клубна рекордна серія Інгульця продовжується в УПЛ 12 ігор: 5 нічиїх та 7 поразок.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав: у 24-х матчах — 10 нічиїх та 14 поразок.

110-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 35-й — Олександр Караваєв, 15-й — Володимир Бражко, Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо).

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олексій Паламарчук (Інгулець).

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