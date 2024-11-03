Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та ковалівський Колос.
Ілля Крупський, фото ФК Ворскла
03 листопада 2024, 12:08
Полтавська Ворскла та ковалівський Колос зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги.
Юрій Максимов, після поразки від київського Динамо в Кубку України (1:2), залучив до стартового складу Крупського на правому фланзі оборони.
Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Козіка ліворуч у захисті, тоді як Оріховський зіграє в опорній зоні, а Дієго розташується під нападником.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Гучек, Бацула — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко — Ієде, Ковталюк.
Запасні: Домолега, Ндукве, Нестеренко, Кулаковський, Ізотов, Шкрієль, Чорноморець.
Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Козік — Оріховський, Демченко — Третьяков, Дієго, Велетень — Болівар.
Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефіренко, Ільїн, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.
Гра Ворскла — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.