Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та ковалівський Колос.

Полтавська Ворскла та ковалівський Колос зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Юрій Максимов, після поразки від київського Динамо в Кубку України (1:2), залучив до стартового складу Крупського на правому фланзі оборони.

Олександр Поздєєв, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Козіка ліворуч у захисті, тоді як Оріховський зіграє в опорній зоні, а Дієго розташується під нападником.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Гучек, Бацула — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко — Ієде, Ковталюк.

Запасні: Домолега, Ндукве, Нестеренко, Кулаковський, Ізотов, Шкрієль, Чорноморець.



Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Козік — Оріховський, Демченко — Третьяков, Дієго, Велетень — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефіренко, Ільїн, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.



Гра Ворскла — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.