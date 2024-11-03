Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 12-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 3 листопада.

Матчу Динамо ми підготували окремий анонс.

Ворскла — Колос

Недiля, 3 листопада, 13:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Мабуть, саме гру проти Колоса можна вважати повноцінним стартом роботи Максимова після повернення до Полтави. Гра з Вересом була за кілька днів після призначення, ще й на виїзді. Гра з Динамо, за всієї її успішності – це гра на Кубок. А саме за такими матчами, як із Колосом, успішність роботи Максимова після повернення будуть оцінювати.

При Долганському та Скрипнику 100% був би перекат поперек поля при тому, щоб вважати 0:0 непоганим результатом, до останньої секунди. Максимов, який за одну гру у Рівному подарував уболівальникам більше емоцій, ніж було у всьому попередньому сезоні, не такий. Він робить ставку на динамічний та атакуючий футбол – питання, хто у цій команді такої стратегії відповідає більше, а хто менше.

Поки що з кожним матчем Максимов робить по одній заміні у стартовому складі. Перша гра, з Вересом – Ковталюк змінює Нестеренка; друга, з Динамо – Корнієнко змінює Чорноморця. Напевно, можна говорити про ставку на 4-4-2 як про впевнений вибір – як мінімум до перерви на зиму; ну а Корнієнко дав можливість собі довіряти самою грою.

Інше питання, що дев'ять гравців з одинадцяти провели два дуже, дуже складні матчі, ще й з овертаймами, з повною викладкою до останніх хвилин. Колос у 1/8 Кубка не грав, він готувався цілий тиждень – і, можливо, це стане ключовою перевагою.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

410-й домашній матч Ворскли в рамках Чемпіонату.

Колос може 40-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 8 ігор: 4 нічиї та 4 поразки.

Колос в гостях не перемагає в Чемпіонаті впродовж 5-ти ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Юрій Максимов біля керма різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла), 20-й — Павло Оріховський (Колос), 15-й — Олександр Скляр (Ворскла).

Олександр Чорноморець (Ворскла) у минулому сезоні виступав саме за Колос.

Орієнтовні склади

Ворскла: Ісенко — Кане, Хрипчук, Гучек, Корнієнко — Черниш, Скляр, Челядін, Бацула — Ндукве, Ковталюк

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Ємець — Гагнідзе, Демченко — Велетень, Оріховський, Третьяков — Болівар

прогноз 2:1

Олександрiя — Полiccя

Недiля, 3 листопада, 15:30. Стадіон “Ніка”, Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Вкрай цікавий матч, двох найкращих колективiв ліги “серед людей”. І якщо Полісся в топ таблиці, скажімо так, чекали, то Олександрія була однією з останніх команд ліги, від якої можна було чекати: а) серії перемог; б) чудової гри в обороні; в) вміння грати академічно.

Однак команда, у ворота якої минулого сезону тільки лінивий не забивав, включилася в гонку за найвищі місця. Справжнього дива тут немає, команда насамперед класно посилилася влітку – але так чи інакше у Ротаня нарешті заправцювали ідеї класного командного комбінаційного футболу.

Ключовою дуеллю виглядає суперництво потужних, люблячих динаміку, Назаренка&Гуцуляка – та Олександрії, яка класно тримає м'яч. При цьому дані козирі не б'ють один одного: просто з одного боку логічніше чекати на класну гру на флангах, а від іншого – в центральній осі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся може здобути 10-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 15 ігор: 10 перемог та 5 нічиїх і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Безпрограшний клубний рекордний серіал Полісся в УПЛ триває 15 ігор: 9 перемог та 6 нічиїх.

Олександрія при Руслану Ротаню може здобути 20-ту перемогу в рамках Чемпіонату.

Полісся при Імаду Ашуру в гостях в Чемпіонаті ще очок не втрачало — 3 перемоги.

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Назаренко (Полісся), 10-й — Євгеній Смирний, Денис Костишин (обидва — Олександрія).

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Беззера, Філіппов, Джевані

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Мельниченко, Лєднєв — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко