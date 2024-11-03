Україна

Прикра помилка захисника Данііла Хрипчука опустила команду Юрія Максимова в турнірній таблиці ще нижче.

Зміна фахівця на посаді головного тренера геть не завжди дає миттєвий позитивний результат. Однак чи можна вважати нічию в українській Прем’єр-лізі в гостях у рівненського Вересу (2:2) та кубкову поразку вдома від київського Динамо (1:2) для нинішньої полтавської Ворскли, яка нещодавно тягнула за собою серію з трьох поразок поспіль, аж надто невдалим підсумком останнього тижня?

Звичайно, "зелено-білим" хотілося б бачити й більші здобутки, але до домашньої гри проти ковалівського Колосу в рамках дванадцятого туру команда Юрія Максимова підходила в ситуації, коли суперники в особі колективу Олександра Поздєєва перебували поблизу Ворскли в турнірній таблиці. Нижній її частині, певна річ.

Перший тайм видався малоінформативним. Ми більше дивились на оновлений газон у Полтаві та те, як від нього відлітають шматки трави, які ще не встигли прижитись. А от щодо в плані насиченої гри в атаці, то тут команди відверто не потішили. Із небезпечних моментів можемо пригадати лише спроби Дієго та Ієде завершувати флангові подачі, але на обидві команди за цілих 45 хвилин ігрового часу того було надто мало.

У другому таймі цій грі продовжувало чогось не вистачати. І цим "щось" виявився забитий м’яч. Але навіть за таких "сухих" умов ми очікували побачити якусь класичну атаку від будь-якої з команд, а не банальний привоз на рівному місці, як це сталось у випадку з Хрипчуком на правому фланзі власного штрафного на 69 хвилині. Болівар був поблизу й одразу покотив на порожні для Салабая.

І от тоді вже дійсно розпочався цікавий футбол, бо полтавці побігли рятувати становище, але натомість настільки розкрились у захисті, що Колос міг і більш результативну перемогу здобути. Проте Ісенко вражав спокоєм, допоки його партнери бігли абикуди. Хоча й Ворскла свій момент наприкінці матчу таки знайшла — Ієде перед воротарським завершував передачу з правого флангу штрафного від Ндукве, однак запустив м’яч над воротами. Виходить, що хто реалізував свій шанс, той і переміг.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме в одеського Чорноморця, тоді як ковалівський Колос прийматиме криворізький Кривбас.Ворскла —0:1Салабай, 69Ісенко — Крупський, Хрипчук (Ізотов, 89), Гучек, Бацула — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко (Нестеренко, 46) — Ієде, Ковталюк (Ндукве, 46).Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Козік — Оріховський, Демченко — Третьяков (Гусол, 74), Дієго (Салабай, 58), Велетень (Алефіренко, 74) — Болівар (Безбородько, 88).Попередження: Корнієнко, Крупський — Дієго, Поправка, Краснічі