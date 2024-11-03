Україна

Олександрія здолала Полісся в центральному матчі 12 туру УПЛ

Команда Імада Ашура не виграла в жодному з трьох останніх матчів, тоді як колектив Руслана Ротаня знову очолив турнірну таблицю.

Олександрія — Полісся, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Полісся 1:0

Гол: Смирний, 83



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Ковалець, 63), Калюжний, Мишньов (Смирний, 62) — Безерра (Копина, 90+2), Філіппов (Кулаков, 76), Джевані (Бєляєв, 63).



Полісся: Кудрик — Михайліченко, Віалле, Сарапій, Смоляков — Крушинський (Таллес, 82), Бабенко, Лєднєв (Мустафаєв, 68) — Гуцуляк, Пайшао (Венделл, 55), Назаренко.



Попередження: Ковалець, Мартинюк — Назаренко, Смоляков, Бабенко, Сарапій