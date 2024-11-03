Україна
03 листопада 2024, 17:30
Олександрія здолала Полісся в центральному матчі 12 туру УПЛ
Команда Імада Ашура не виграла в жодному з трьох останніх матчів, тоді як колектив Руслана Ротаня знову очолив турнірну таблицю.
Олександрія — Полісся, фото УПЛ
03 листопада 2024, 17:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Полісся 1:0
Гол: Смирний, 83
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Ковалець, 63), Калюжний, Мишньов (Смирний, 62) — Безерра (Копина, 90+2), Філіппов (Кулаков, 76), Джевані (Бєляєв, 63).
Полісся: Кудрик — Михайліченко, Віалле, Сарапій, Смоляков — Крушинський (Таллес, 82), Бабенко, Лєднєв (Мустафаєв, 68) — Гуцуляк, Пайшао (Венделл, 55), Назаренко.
Попередження: Ковалець, Мартинюк — Назаренко, Смоляков, Бабенко, Сарапій