Олександрія у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги обіграла житомирське Полісся (1:0).

У конкурентній боротьбі проходив ігровий час цього протистояння й лише в другому таймі "поліграфам" удалось розкрити оборону суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Полісся у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Полісся 1:0
Гол: Смирний, 83

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Ковалець, 63), Калюжний, Мишньов (Смирний, 62) — Безерра (Копина, 90+2), Філіппов (Кулаков, 76), Джевані (Бєляєв, 63).

Полісся: Кудрик — Михайліченко, Віалле, Сарапій, Смоляков — Крушинський (Таллес, 82), Бабенко, Лєднєв (Мустафаєв, 68) — Гуцуляк, Пайшао (Венделл, 55), Назаренко.

Попередження: Ковалець, Мартинюк — Назаренко, Смоляков, Бабенко, Сарапій