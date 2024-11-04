Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 3 листопада 2024 року.
Олександрія — Полісся, фото УПЛ
04 листопада 2024, 09:20
Олександрія у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги обіграла житомирське Полісся (1:0).
У конкурентній боротьбі проходив ігровий час цього протистояння й лише в другому таймі "поліграфам" удалось розкрити оборону суперників.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Полісся у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Олександрія — Полісся 1:0
Гол: Смирний, 83
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Козак (Ковалець, 63), Калюжний, Мишньов (Смирний, 62) — Безерра (Копина, 90+2), Філіппов (Кулаков, 76), Джевані (Бєляєв, 63).
Полісся: Кудрик — Михайліченко, Віалле, Сарапій, Смоляков — Крушинський (Таллес, 82), Бабенко, Лєднєв (Мустафаєв, 68) — Гуцуляк, Пайшао (Венделл, 55), Назаренко.
Попередження: Ковалець, Мартинюк — Назаренко, Смоляков, Бабенко, Сарапій