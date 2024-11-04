Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 12-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 4 листопада.

ОБОЛОНЬ — ВЕРЕС

ПОНЕДIЛОК, 4 ЛИСТОПАДА, 13:00. “ОБОЛОНЬ”, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Ігровий день почнеться з рімейку 1/8 Кубка – але, при цьому з рімейку у виконанні команд, яким і Кубок не повинен бути потрібен, настільки тяжке становище в чемпіонаті.

Рівність Оболоні з Інгульцем за балами змушує згадувати уроки з математики, шкільне “5 пишемо, 15 в умі”. Так, у колективу з Петрового теж мало очок, але він дограє серію із суцільних виїзних матчів. Незабаром підуть суцільні домашні ігри – і в них Інгулець, за законами елементарної логіки, повинен легко відірватися від “пивоварів”. Тобто, насправді, київський клуб впевнено останній.

Верес, звичайно, в положенні краще, але коли згадуєш, як клуб посилюється (Степанюк із Мрвальевичем чого варті), як він подає себе у ЗМІ, як він, зрештою, арену облагородив, то стає неясно, чому команда знову і знову бачить себе у зоні перехідних матчів. Степанюка у Ворскли переманили, щоб Ворсклу підкосити? Просто атака Вереса краще не стала.

Грають дві глибоко кризові команди, для кожної з яких, з одного боку, нічия – вже непогана прибавка до пенсії, а з іншого, не так вже багато можливостей краще виграти буде протягом усього сезону. Звичайно ж, можна чекати величезної кількості боротьби – і, мабуть, м'яч частіше у повітрі, ніж на полі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може здобути 50-ту перемогу в УПЛ.

Гольова клубна рекордна серія Вереса триває 8 ігор — 11 голів.

Програшний серіал Оболоні триває в Чемпіонаті 3 гри і до повторення клубного рекорду — ще одна гра.

Безнічийна клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 5 ігор: перемога і 4 поразки.

Верес на полях суперників забиває голи в УПЛ впродовж 5-ти ігор і до повторення клубного рекорду — ще одна гра.

10-й гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц, Владислав Шарай (обидва — Верес).

Орієнтовні склади

Оболонь: Рибка — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Вітенчук, Мороз — Мединський, Черненко, Блізніченко — Суханов

Верес: Когут — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Шарай — Степанюк, Мрвальєвич

прогноз 0:0

КРИВБАС — РУХ

ПОНЕДIЛОК, 4 ЛИСТОПАДА, 15:30. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Досвід проти молодості. Кривбас, звичайно, зовсім не стара команда, але на тлі цього руху будь-яка команда світу – це символ поняття “досвід”.

Рух офіційно визнано наймолодшою ​​командою світу, суто статистично. І це той випадок, коли деталі лише підкреслюють унікальність: Віталій Пономарьов, незважаючи на солідні цифри в паспорті (у грудні виповниться 51 рік), має за плечима один-єдиний сезон у вищій лізі, та й взагалі головним тренером працював небагато.

Як наслідок, Рух грає нерівно. Коли команда має пік форми – вона штампує перемоги; коли вона на спаді – привіт, шість турів без перемог. Просто відбитися, забивши один гол після стандарту – цього Рух не вміє, це стиль, скоріше, Кривбасу. Який, до речі, парою перемог в останніх турах непогано окреслив вихід із кризи.

Звісно, ​​треба пам'ятати і про чинник Кубка. Вернидуб виставив на матч проти Полісся склад, який на 10/11 збігався зі складом у попередньому турі УПЛ. Один Бандейра піднявся з лави в порівнянні з грою проти ЛНЗ, інші були ті ж – і як має бути прикро Вернидубу, що навіть цього не вистачило для перемоги.

У Руху та сама ситуація, збіг стартових складів на 90,91% — тільки Краснопір замінив Клайвера на кубковий матч. Але Рух мав на один день відновлення більше – не кажучи про те, що в нього команда унікально молода. Її представники відновлюватися, за ідеєю, мають швидше.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Рух може в гостях 20-й раз зіграти внічию в Чемпіонаті.

Безвиграшна серія Руху триває в Чемпіонаті 6 ігор: 5 нічиїх та поразка.

Безнічийний серіал Кривбасу в УПЛ триває 4 гри: по 2 перемоги та поразки.

Нічийна гостьова клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ 3 гри.

290-й тренерський матч Юрія Вернидуба в УПЛ.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту гостьова перемогу в УПЛ.

Обидва воротарі Андрій Кліщук (Кривбас) та Дмитро Ледвій (Рух) з початку чемпіонату виступають без замін.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Твердохліб, Микитишин — Соса

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Слюсар, Пастух — Квасниця, Краснопір, Карабін

прогноз 2:1

ЗОРЯ — ЛНЗ

ПОНЕДIЛОК, 4 ЛИСТОПАДА, 18:00. “ДИНАМО”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ.ТБ

Ну а закінчиться тур візитом ЛНЗ до Києва. Нагадаю, що черкаська команда закінчила минулий сезон на сьомому місці, потім поміняла тренера та половину складу, майже всіх покликавши з-за кордону – і... зараз все виглядає так, що не опуститись у таблиці вже буде великим успіхом.

За Карраско на посаді головного тренера у черкаського клубу зіпсувалася оборона, явно не настільки, щоб все так реформувати, покращилася атака – і взагалі, все найкраще, що є, можна пов'язати з індивідуальними якостями гравців. Момо – дуже цікавий форвард але чи не кращих результатів з ним би досягнув той самий Дулуб? Дулуб, якого звільнили після чудового за результатом минулого сезону...

Безумовно, крісло під Карраско хитається – а у Бартуловича і хитатися нічому, він спочатку керує командою у статусі “виконувача обов'язків”. Відповідно, покинути команду він може будь-якої миті – і з цього приводу теж є новини: є чутки про переговори хорвата і з Буковиною, і з клубами.

Відповідно, будь-який результат збільшує шанси на зміну тренера в якомусь із клубів. Значимість кожного очка зростає до небес (хоча, здавалося б, середина таблиці: і про виліт можна не хвилюватись, і про єврокубки не думати), і тут можна чекати багато боротьби. До речі, заради боротьби, очевидно, Бартулович вирішив різати по живому: Беніто і Ндур посеред тижня були переведені в дубль через погану фізичну готовність.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря на своєму полі в УПЛ може 80-й раз зіграти внічию або забити 450-й домашній гол (ще 2 м’ячі).

Безнічийна серія Зорі триває в Чемпіонаті 13 ігор: 5 перемог та 8 поразок.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 11 матчів — 17 голів.

Безвиграшна виїзна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Підопічні Младена Бартуловіча з різних клубів внічию в УПЛ ще не грали — в 10-ти матчах: 5 перемог та 5 поразок.

Обидва воротарі Микита Турбаєвський (Зоря) та Євгеній Кучеренко (ЛНЗ) з початку Чемпіонату виступають без замін.

Орієнтовні склади

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Мічин, Джордан, Вантух — Башич — Слесар, Волошин, Яцик, Горбач — Будківський

ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Дайко, Муравський — Топалов, Нонікашвілі, Тілль, Путря — Яшарі — Халайла, Момо