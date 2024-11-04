Україна
04 листопада 2024, 19:54
ЛНЗ у вольовому стилі обіграв Зорю
Перша перемога команди Андреса Карраско на виїзді в цьому сезоні.
Зоря — ЛНЗ, фото УПЛ
04 листопада 2024, 19:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — ЛНЗ 1:2
Голи: Мічин, 27 — Топалов, 60, Молло, 80
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк — Горбач (Супряга, 76), Мічин, Яцик, Слесар — Будківський.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко (Муравський, 9), Г. Пасіч — Тілль, Нонікашвілі, Яшарі — Молло (Халайла, 90), Момо, Топалов (Ейнел, 71).
Попередження: Мічин, Горбач