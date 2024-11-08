Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня тринадцятого туру чемпіонату України, якi відбудуться 8 листопада.

Чорноморець проти Чорноморця.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ВОРСКЛА

П’ЯТНИЦЯ, 8 ЛИСТОПАДА, 15:30. “ЧОРНОМОРЕЦЬ”, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Продовжуємо відстежувати життя Ворскли за Максимова.

З ним, як із Трампом: незрозуміло, що буде, але точно буде набагато цікавіше, ніж раніше. Попереднику Юрія Вільовича навіть претензії було складно пред'являти: Долганський цілий рік відпрацював у статусі “виконуючий обов'язки головного тренера”, його можна було прибрати будь-якої хвилини – складно в таких умовах щось будувати.

У нинішній Ворсклі, втім, у принципі складно щось будувати. Оборона у команди дуже слабка, і якби конкретизувати, я б назвав її проблемою відсутність лідера. Пердута вже через вік не тягне, про Хрипчука і Гучека в цьому контексті навіть говорити смішно, Ісенко теж не оплот надійності. У результаті оборона збоїть, часом, просто на рівному місці: інакше переможний гол Колоса і охарактеризувати складно.

Атака у полтавців цілком відома, але компенсувати всі проблеми оборони не може. І, начебто на контрасті – команда, яка в міжсезоння втратила і тренера (Григорчука, до речі, вже звільнили з Нефтчі), і всіх лідерів (Салюк погодився в першу лігу піти!), і навіть конкретно Ворсклі дав гравця забрати (Гучек), але йде вище і почувається набагато впевненіше.

Чорноморець втратив усіх найкращих, але зібрав дуже глибокий склад (30 осіб у першій команді), який не може опинитися в ситуації, коли Хрипчук може грати, як хоче, і витіснити його зі складу нема кому. Дублери Шахтаря дуже припали до двору, Бабич, який величезну частину своєї кар'єри працював із молоддю – ідеальне влучення... Загалом, що покаже Чорноморець – більш-менш зрозуміло, а ось що чекати від Ворскли – таємниця, вкрита мороком. Пора вже щось вигадувати – нижче лише зона вильоту.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець на своєму полі може зазнати рекордної, 117-ї, поразки в УПЛ, випередивши за цим показником саме Ворсклу.

Безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 9 ігор: 4 нічиї та 5 поразок.

Юрій Максимов біля керма різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ.

Чорноморець при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.

Гравці Чорноморця з початку Чемпіонату більше одного голу за гру не забивають.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла), Олексій Хобленко (Чорноморець), 15-й — Олександр Скляр (Ворскла), 10-й — Богдан Бутко (Чорноморець).

Лука Гучек (Ворскла) у минулому сезоні виступав саме за Чорноморець.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Жаржу — Кайо, Єрмаков, Габелок, Петряк — Хобленко

Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Чорноморець — Кане, Скляр, Челядін, Бацула — Ієде, Ндукве

прогноз 2:1

ЛIВИЙ БЕРЕГ — IНГУЛЕЦЬ

П’ЯТНИЦЯ, 8 ЛИСТОПАДА, 13:00. “ЛIВИЙ БЕРЕГ”, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

А закінчиться ігровий день “битвою титанів”. Лівий Берег не забиває вже шість турів, але все ще не в зоні вильоту – тому що Інгулець не здобув жодної перемоги в сезоні і, природно, не може відігравати відставання суцільними нічиїми.

Обидві команди, якщо чесно, у принципі виглядають зайвими у вищій лізі. Кияни і опинилися в ній лише через зняття Дніпра-1, але від цього їхні ігри цікавішими не стають. Ну а Інгулець зі своїм сюжетним поворотом імені Поворознюка вкотре виставив себе на посміховисько. Команда вже половину сезону грає лише на виїзді, явно втомилася постійно їздити – і, звичайно ж, не реалізує таким чином свій, і так скромний потенціал.

Звичайно ж, у найближчому поєдинку можна чекати багато боротьби, м'яч більше у повітрі, ніж на землі – і мінімум футбольної естетики. У Лівого Берега дуже невчасно дискваліфікацію заробив Дедух – без капітана боротися на рівних і тим більше мати перевагу з Інгульцем киянам буде складніше.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

50-й гостьовий матч Інгульця в УПЛ.

Безвиграшна клубна рекордна серія Інгульця продовжується в УПЛ 13 ігор: 5 нічиїх та 8 поразок.

Інгулець на полях суперників не перемагає в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 13-ти ігор: 5 нічиїх та 8 поразок.

Безвиграшний серіал Лівого Берегу в Чемпіонаті триває 7 ігор: 2 нічиї та 5 поразок.

Лівий Берег не забиває голів в УПЛ впродовж 633-х хвилин.

Лівий Берег в Чемпіонаті вдома ще внічию не грав — в 6-ти матчах: перемога та 5 поразок.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 25-ти матчах: 10 нічиїх та 15 поразок.

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олексій Паламарчук (Інгулець).

Орієнтовні склади

Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Самар, Шаповал — Приходько, Банада, М. Когут — Синиця, Кобзар, Сіднней

Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Вілівальд, Малиш, Мисик — Петько — Білоцерковець, Волохатий, П’ятов, Могильний — Кисленко