Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та полтавська Ворскла.

Одеський Чорноморець та полтавська Ворскла зіграють у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Чорноморець.

Олександр Бабич, після поразки від донецького Шахтаря (1:2), залучив до стартового складу Удода в центрі оборони, тоді як Петряк зіграє ліворуч в атаці.

Юрій Максимов, на тлі поразки від ковалівського Колосу (0:1), використав із перших хвилин Пердуту на правому фланзі оборони, тоді як Мякушко з'явиться на лівому фланзі півзахисту.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кайо — Шпорн, Білошевський — Янаков, Габелок, Петряк — Хобленко.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Жаржу, Кисіль, Лацабідзе, Єрмаков, Сігеєв, Васильєв, Пшеничнюк, Попов, Шевцов, Арсич.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Кане, Скляр, Челядін, Мякушко — Ієде, Ковталюк.

Запасні: Домолега, Корнієнко, Чорноморець, Ндукве, Хрипчук, Нестеренко, Ізотов.



Гра Чорноморець — Ворскла почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.