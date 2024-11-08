Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 8 листопада 2024 року.
Чорноморець — Ворскла, фото: пресслужба Чорноморця
08 листопада 2024, 18:40
У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець зазнав мінімальної поразки від полтавської Ворскли.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол на 79-ій хвилині у виконанні нападника Ворскли Дениса Ндукве, для якого цей м'яч став першим у футболці полтавської команди.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Ворскла у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Чорноморець — Ворскла 0:1
Гол: Ндукве, 79
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кайо (Кисіль, 88) — Шпорн (Єрмаков, 78), Білошевський (Сігеєв, 87) — Янаков, Габелок (Лацабідзе, 46), Петряк — Хобленко (Попов, 46).
Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Кане, Скляр, Челядін (Чорноморець, 80), Мякушко (Нестеренко, 59) — Ієде (Корнієнко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59).
Попередження: Білошевський, Скиба, Янаков, Бутко — Ієде