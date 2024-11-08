Україна
08 листопада 2024, 20:23
Лівий Берег та Інгулець голами не відзначились
Нічия поміж двома аутсайдерами УПЛ, яка нікому з них не потрібна.
Лівий Берег — Інгулець, фото ФК Лівий Берег
08 листопада 2024, 20:23
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий Берег — Інгулець 0:0
Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський (Непейпієв, 66), Косовський, Галас (Синиця, 46), Приходько (Співаков, 66), І. Когут (М. Когут, 66) — Сухоручко.
Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець (Пушкарьов, 89), Вілівальд, Шершень, Малиш, Мисик — П’ятов (Лісняк, 70), Волохатий, Сад (Лосенко, 90+3) — Могильний (Резепов, 70) — Кисленко.
Попередження: Якимів, Непейпієв, Сухоручко — П’ятов, Вілівальд