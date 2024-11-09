Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня тринадцятого туру чемпіонату України, якi відбудуться 9 листопада.

ЛНЗ — Оболонь

Субота, 9 листопада, 13:00. “Черкаси-Арена”. Пряма трансляція на UPL TV

ЛНЗ приймає Оболонь, яку лише везіння утримує від повної катастрофи.

Буває, що команді щастить із реалізацією, буває, що з нереалізацією суперника, а от “пивоварам” пощастило із сезоном. У багатьох розіграшах УПЛ така Оболонь йшла б на впевненому останньому місці і заздалегідь “гарантувала” б собі останнє місце – а тут пара суперників дає шанс. Лівий Берег не забиває вже сім турів поспіль, в Інгульці взагалі президент виступив як шкідник – через 14 поспіль ігор на виїзді команда з козаком на емблемі грає дуже погано, слабо і досі не перемагала.

Саме тому команда, яка набирає у середньому 0,5 очка за гру, ще зберігає якісь шанси. Якщо наприкінці листопада Лівий Берег обіграти, то зовсім непогано буде. Але загалом розмін Іващенка на Шищенка виглядає чим далі, тим більш сумнівним. Біля своїх воріт команда стала грати набагато гірше, а у чужих, якщо й краще, то не сильно. Та й взагалі: 14-е місце – це перехідні матчі, і якщо Оболонь гратиме так, як зараз, то програє їх будь-кому.

І на тлі цього Оболонь приїжджає в гості до ЛНЗ, яке майже не прощає вдома. Точніше, минулого туру команда з Черкас і на виїзді змогла взяти три пункти, завдяки перемозі над Зорею підтягнутися в таблиці – але вдома це вже зовсім під-елітний рівень. Чотири останні ігри – 10 очок, шість ігор – чотири перемоги... ЛНЗ класно контролює м'яч, а в атаці має величезний вибір опцій – як кадрових (Карраско набрали форвардів на три склади), так і індивідуальних (той же Момо дуже багато вміє на поле).

Загалом, “пивоварам” буде складно.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

ЛНЗ може здобути 10-ту перемогу в рамках Чемпіонату.

Загальна гольова клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 7 матчів (9 голів), домашня — 4 гри (8 голів).

Домашня безпрограшна клубна рекордна серія ЛНЗ продовжується в УПЛ: 4 гри: 3 перемоги та нічия.

Безвиграшна клубна рекордна гостьова серія Оболоні триває в УПЛ 15 ігор: 5 нічиїх і 10 поразок.

Оболонь на полях суперників програє впродовж рекордних для клубу 6-ти ігор.

10-й гол в УПЛ може забити Ілля Путря (ЛНЗ).

Петро Стасюк (Оболонь ) у минулому сезоні виступав саме за ЛНЗ.

Орієнтовні склади

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Тілль, Нонікашвілі, Яшарі — Молло, Момо, Топалов

Оболонь: Федорівський — Блізніченко, Приймак, Карась, Стасюк — Курко — Бичек, Черненко, Слободян, Груша — Суханов

прогноз 3:0

Олександрiя — Карпати

Субота, 9 листопада, 15:30. Стадіон “Ніка”, Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Лупашко приїжджає до Олександрії у статусі найкращого тренера жовтня за версією УПЛ. Безумовно, молодий тренер робить хорошу роботу, і вже той факт, що цей новачок ліги навіть не думає про те, як не вилетіти назад, говорить про те, що тренер дуже швидко став розуміти команду – але сьогодні він зіткнеться з людиною, яка заслуговувала на нагороду щонайменше не менше.

Ротань веде команду вперед у цілком чемпіонському темпі. Минулого сезону, наприклад, команда з дев'ятьма перемогами та двома нічими в 11 матчах лідирувала б одноосібно – тільки той факт, що зараз Динамо втрачає набагато менше, дозволяє йому тримати команду в одному темпі з Олександрією. І, головне, на простий графік не спишеш: вище сказано, наскільки добре ЛНЗ грає вдома, а підопічні Ротаня вже взяли там три очки. Із Шахтарем уже теж зіграли, 4:3.

Окремо імпонує, що ця команда вміє зростати і прогресувати протягом сезону. Олександрія протягом сезону точно стала краще грати біля своїх воріт, все ефективніше і ефективніше завдяки стандартам – і свої дев'ять перемог здобула дуже по-різному. Загалом, Карпатам, нехай вони і займають найвище п'яте місце, буде дуже непросто – Олександрія, як ніхто інший у лізі, вміє справлятися з типовим лупашківським пресингом.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна клубна рекордна серія Олександрії триває в УПЛ 16 ігор: 11 перемог та 5 нічиїх.

Переможна серія Карпат триває в Чемпіонаті 3 гри.

Карпати не пропускають голів в УПЛ впродовж 380-ти хвилин.

Гольова домашня серія Олександрії триває в рамках Чемпіонату 11 ігор — 19 голів.

100-й матч в УПЛ може провести Євгеній Смирний (Олександрія).

10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошниченко (Карпати), Денис Костишин (Олександрія).

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Георгій Єрмаков (Олександрія).

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов (Кулаков, 76), Джевані

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Ігор, Шах

прогноз 2:1

КОЛОС – КРИВБАС

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Нещодавно саме Колос сусідив з Оболонню на самому дні турнірної таблиці. Зараз він видав хорошу серію, відштовхнувся від дна, зняв більшу частину побоювань щодо “самопочуття” – але, чесно кажучи, навряд чи завоював багато симпатій.

Всю свою історію, незалежно від персоналій головного тренера, воротаря і будь-кого ще, команда з Ковалівки досягає результату завдяки глибокій, ешелонованій обороні. Наразі ось вийшли на пік форми, і навіть на ньому забили три голи в останніх шести матчах. Що ж це за пік, спитаєте ви? А просто пропустили за цей час лише два.

Так, завдяки 0:0 та 1:0 Колос таки відірвався від самого дна. “Сушить” гру він дуже якісно, ​​і Кривбасу прийдеться зовсім непросто. Все-таки стабільного бомбардира команді Вернидуба не вистачало навіть у бронзовий сезон, а після нього: а) Аду продали; б) Кожушко став грати набагато слабше. Що ж, дві контратакуючі команди віддаватимуть м'яч одна однiй – подивимося, яка з них виявиться успішнішою.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос може 40-й раз зіграти внічию в УПЛ, в тому числі 20-й раз вдома.

Безнічийний серіал Кривбасу в УПЛ триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.

Кривбас в гостях обходиться без нічиїх впродовж 8-ми ігор: 4 перемоги та 4 поразки.

Домашня безгольова серія Колосу в Чемпіонаті триває 208 хвилин.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос), 10-й — Єгор Твердохліб (Кривбас).

Воротар Андрій Кліщук (Кривбас) з початку Чемпіонату виступає без замін.

Орієнтовні склади

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Козік — Оріховський, Демченко — Третьяков, Дієго, Велетень — Болівар

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Вакулко, Микитишин — Соса