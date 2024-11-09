Керманич Руху прокоментував підготовку до Вересу.
Віталій Пономарьов, фото ФК Рух Львів
09 листопада 2024, 10:41
Львівський Рух у рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти рівненського Вересу.
Напередодні гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував підготовку власної команди.
"Я вважаю, що у Кривому Розі Рух зіграв на якісному рівні й це був хороший матч. Ми могли б і перемагати, але не вистачило реалізації. Кожне очко в чемпіонаті є важливим, тим паче у виїзному матчі з бронзовим призером УПЛ, адже з Кривбасом непросто грати.
Верес не програє вже у шести матчах чемпіонату поспіль. Помітно, що команда прогресує. Це ще раз доводить, що зараз у чемпіонаті України немає простих суперників, із якими було б легко набирати очки. До кожної гри треба ставитись з максимальною відповідальністю й матч у Рівному — не виняток.
Ми серйозно готуємось до цього поєдинку та їдемо на виїзд за перемогою.
У складі Вересу є хороші досвідчені футболісти. Також у них є непогані легіонери. Цей склад зіграний і з ними якісно працює молодий тренер — Олег Шандрук. Ми очікуємо серйозного матчу у Рівному", — заявив український виконавець.
Матч Верес — Рух відбудеться 10 листопада, о 13:00.