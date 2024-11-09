Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 9 листопада 2024 року.
Оболонь - ЛНЗ, Getty Images
09 листопада 2024, 16:39
У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь здобула мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Слободян, який своїм ударом на 52-ій хвилині здобув три очки до активу "пивоварів".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Оболонь у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
ЛНЗ — Оболонь 0:1
Гол: Слободян, 52
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Нонікашвілі, Тілль (Наумець, 77) — Молло (Халайла, 77), Момо, Топалов (Ейнел, 60).
Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Осман (Грисьо, 83)— Вітенчук — Груша (Бичек, 57), Черненко, Слободян (Мороз, 64), Блізніченко (Теслюк, 64) — Суханов (Тарануха, 64).
Попередження: Кучеренко — Мороз