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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та криворізький Кривбас.

Ковалівський Колос та криворізький Кривбас зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), використав із перших хвилин Цурікова на лівому фланзі оборони.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти львівського Руху (1:1). залучив до стартового складу Аморозо в півзахисті.

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Демченко — Третьяков, Оріховський, Дієго, Велетень — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефіренко, Ільїн, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Аморозо, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Каплунов, Шевченко, Каменський, Дібанго, Ндомбазі, Твердохліб, По, Кожушко.



Гра Колос — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.