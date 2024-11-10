Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 13-го туру чемпіонату України, який відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 13:00.

Верес та Рух продовжать програму 13-го туру української Прем’єр-ліги.

ВЕРЕС — РУХ

НЕДIЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА, 13:00. “АВАНГАРД”, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Вчорашня перемога Оболоні, за всієї поваги до ЛНЗ – гарний знак для всієї ліги.

Нижня трійка УПЛ до цього туру зовсім уже деградувала: усі набирали менше одного очка за гру, брали очки, в основному, один з одним – і, здавалося, одна з цих трьох команд у стиках буде просто за рахунок того, що дві інші ще слабші. Але “пивовари” такою перемогою спонукають всіх.

Якщо Оболонь може забороти Черкаси, вона може виграти дуже багато ігор. Це означає, що іншим треба додавати, та його ресурс простежується. Інгулець усю другу частину сезону гратиме вдома, і хто знає, на що він буде здатний у ситуації, коли нікуди не треба їздити; Лівому Берегу достатньо зробити найскромніші посилення в атаку, щоб замість 0:0 почати грати 1:0... Ну а у нас, якщо хтось забув, анонс гри Вереса та Руху.

Ривок тих, хто на самому дні – дзвін у першу чергу саме по Вересу. Колос, Ворскла, Зоря – це команди зовсім іншого ресурсу, які на справжні проблеми спроможні відреагувати масштабним посиленням. А ось щодо Вереса великі-превеликі сумніви. Команда втрачала багато очок по ходу сезону – і як би на самому фініші не виявився вирішальним матч із Лівим Берегом. Нагадаю, тоді рівняни вели у рахунку 1:0, здобули право на пенальті – але не забили його та програли 2:3.

І якщо раніше 5 нічиїх у шести матчах виглядали чудовим планом, щоб нарощувати та нарощувати відрив від зони вильоту, то тепер, як бачимо, суперники лише відіграють відставання. Більше, ніж Верес, нічиї останнім часом любить тільки... Рух – у нього шість випадкiв “перемир'я” у семи останніх іграх. Цікаво, яка зі сторін форсуватиме події: обидві команди на нічию одночасно грати навряд чи можуть.

Окрема особливість гри – дискваліфікація Дідика. Його пара з Холодом стала відкриттям всього початку сезону: пара захисників віком 20 і 21 рік дозволяла Руху грати на нуль щоразу. Але зараз Роман не зіграє, і його місце займе 20-річний Слюбик чи досвідчений 22-річний Денис Слюсар. Обидва захисники себе вже показували, і було непогано, але цього сезону Дідик та Холод не давали обом “Слю-” жодного шансу.

У Вереса втрат через картки одразу дві. Владислав Шарай встиг набрати “2+2” за системою “гол плюс пас”, але проти Руху не зіграє. Цікаво, як Шандрук замінить дуже універсального гравця атаки: з Чорноморцем нещодавно Шарай і без дискваліфікацій дивився гру з кращих місць, але навряд чи та гра в Одесі влаштувала тренера перфомансом в атаці. Перебрав карток і Гіоргі Куція, але цю втрату навряд чи можна назвати такою критичною. Грузинський новачок ще не встиг стати повноцінним гравцем основи.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може здобути 50-ту перемогу в УПЛ.

Безвиграшна серія Руху триває в Чемпіонаті 7 ігор: 6 нічиїх та поразка.

Загальний безпрограшний серіал Вереса триває в Чемпіонаті 5 ігор: перемога та 4 нічиї, а на своєму полі — 4 матчі: перемога та 3 нічиї.

Нічийна гостьова клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ 4 гри.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту гостьова перемогу в УПЛ.

50-й матч в УПЛ може провести Ілля Квасниця (Рух).

10-й гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц, Владислав Шарай (обидва — Верес).

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