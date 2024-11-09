Україна

Джокер Юрія Вернидуба після перерви спрацював, але бажаного результату досягти не вдалось.

Минулими вихідними в українському футболі сталась рідкісна подія — свою другу перемогу в сезоні здув ковалівський Колос, і ніхто не здивувався, що команда Олександра Поздєєва подужала полтавську Ворсклу на полі суперників лише з мінімальним рахунком (1:0). Утім, три очки "колоски" в скарбничку до себе поклали й одразу перемістились упритул до виходу з небезпечної зони.

Але що далі? Уже цими вихідними Колос мав знову повернутись на рідну арену, де востаннє забивав ще в переможному матчі проти луганської Зорі наприкінці вересня (1:0), та прийняти криворізький Кривбас, у якого тиждень розпочався з бойової нічиєї проти львівського Руху, що стало другим поспіль матчем без перемог для команди Юрія Вернидуба, із урахуванням кубкової поразки від житомирського Полісся. А так — "червоно-білі" в чемпіонаті не програвали в трьох іграх поспіль, тож мали на меті не дати Колосу повторити це їхнє досягнення.

Повітряна тривога передувала початку цього матчу, тож стартовий свисток ми почули через понад півтори години від запланованого, але добре, що хоч гру не почали команди до цього моменту, бо така затримка могла б стати фатальною для якості зустрічі. А також точно б мала вплив на атакувальний настрій господарів поля, який ті показали на початку протистояння й навіть трохи самі себе здивували.

Бо в Кривбасу ще на восьмій хвилині виник момент із ударом Микитишина на завершення подачі Бандейри з правого флангу, коли Пахолюк якимось дивом зреагував на швидкий політ м’яч, проте далі в плані атаки панував виключно Колос. 11:1 була статистика за ударами за підсумком першої половини гри. Погодьтесь, від "колосків" такої переваги ми не звикли бачити. Але треба щось робити з реалізацією, бо більшість пострілів у площину так і не влучала.

Під час перерви Вернидуб зробив те саме, що й у матчі проти Руху. Що саме — досвідчений тренер вам точно не розкаже, проте працює, і йому цього вистачить. На 47 хвилині закидання вперед від Бандейри з власної половини Соса скинув на свіжого Твердохліба до штрафного, а той обіграв захисників і пробив у дальній кут.

Однак відмінність від попередньої гри в діях Кривбасу все ж таки була — гості не продовжували тиснути на суперників і ті цим фактором скористались дуже охоче. На 65 хвилині Козік піймав відскок за межами штрафного й змусив дальнім ударом Кліщука перевести м’яч точно на ногу Болівару, який оформив дебютний м’яч у нашому футболі.

А далі Колос почав робити те, що й робив у першому таймі — атакувати. Не настільки потужно, бо сил уже було не надто багато, але все одно з гольовими моментами, до загальної кількості яких Кривбас у його повільному футболі просто не мав шансів дотягнутись. Навряд чи ця підсумкова нічия когось із суперників потішила максимально.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме у львівських Карпат, тоді як криворізький Кривбас навідається до київської Оболоні.Колос — Кривбас 1:1Болівар, 65 — Твердохліб, 47Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Демченко — Третьяков, Оріховський, Дієго (Алефіренко, 82), Велетень (Салабай, 83) — Болівар (Безбородько, 82).Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака (Ндомбазі, 46, Каменський, 90+1), Ілич, Аморозо (Твердохліб, 46), Микитишин — Соса.Попередження: Велетень, Третьяков, Козік — Понєдєльнік, Соса