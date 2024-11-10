Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу тринадцятого туру УПЛ, який пройде 10 листопада та розпочнеться о 15:30.

У тринадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють донецький Шахтар та луганська Зоря.

Шахтар — Зоря

Неділя, 10 листопада, 15:30, стадіон Арена Львів, Львів. Арбітр зустрічі — Олександр Афанасьєв (Харків)

Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ.

Уперше в поточному сезоні команда Маріно Пушича повертається до України після єврокубкової гри посеред тижня без жодних питань щодо результату на міжнародній арені. "Гірники" здолали швейцарський Янг Бойз у Гельзенкірхені (2:1), не без проблем, однак перші голи в цьому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА були забиті, перша перемога — була здобута, а більшого, як і меншого, від донеччан ніхто й не вимагав у тій грі.

Але тепер знову доведеться мати справу із ситуацією в чемпіонаті, де в Шахтаря, ну, дуже хиткі позиції від самого початку сезону. Банально на пальцях однієї руки можна перелічити матчі, у яких команда Пушича спокійно долала опір своїх суперників. Проте ці вихідні можуть стати особливими, якщо "помаранчево-чорні" виграють свою гру, а конкуренти в особі Динамо та Полісся втратять очки. Для "гірників", зрозуміло, бажано, щоб нічия була зафіксована в центральному матчі туру, бо так можна й від "вовків" відірватись, і "біло-синіх" трохи наздогнати.

Але в суперниках у Шахтаря буде луганська Зоря, і якби не останній матч у тринадцятому турі, то саме гра на Арені Львів вважалась би центральною цими вихідними. Бо матч у Кубку України півторатижневої давнини не дав нам відповіді на жодні питання. "Гірники" пробились до чвертьфіналу, але перемога їхня була мінімальною (1:0) й здобутою геть не без проблем.

Щоправда, у Зорі після того був матч проти черкаського ЛНЗ у понеділок на цьому тижні, який залишив по собі теж чимало запитань. Команда Младена Бартуловича поступилась (1:2), хоча вела за рахунком за ходом протистояння. І насправді для "мужиків" такі невдачі — велика проблема, бо мають систематичний характер. Вище середини турнірної таблиці такими темпами буде важко піднятись, хоча й наявний склад та амбіції луганців цьому тільки мають сприяти. Однак, як і будь-де, одного лишень бажання недостатньо.

Але оскільки Шахтар тільки-но повернувся з європейської мандрівки, мав на одну гру більше за Зорю з моменту їхньої останньої зустрічі, а тому без ротації не обійтись. Хоча в Кубку грав також геть не "той Шахтар", який ми звикли бачити у великих матчах, але й цього вистачило для перемоги.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Траоре, Кевін.

ЛНЗ: Турбаєвський — Тронтель, Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Слесар, Яцик, Мічин, Горбач — Будківський.

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались 83 рази — 56 перемог Шахтаря, 13 нічиїх та 14 успішних матчів Зорі. Різниця голів — 170:73. Найбільша перемога "гірників" — 7:1 (2015), "мужиків" — 5:1 (1970).