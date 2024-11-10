Україна

Команда Олега Шандрука забила двічі ще до перерви, після чого втримувала перевагу в другому таймі.

Тринадцятий тур української Прем’єр-ліги набирав оберти поступово й мав досягнути піку якраз у неділю, коли до початку листопадової міжнародної перерви залишались лічені години. Першими до бою в цей день вступали рівненський Верес та львівський Рух, які привезли із собою на Авангард начебто не такі вже й успішні серії.

Команда Олега Шандрука не поступалась своїм суперникам упродовж семи матчів поспіль у всіх турнірах, що для неї було точно великим досягненням на тлі не найкращого початку сезону. У той самий час рівно такі ж самі сім матчів, але суто в чемпіонаті, не знав перемог колектив Віталія Пономарьова, що для нього означало ні що інше, окрім як поступову втрату позицій у зоні боротьби за єврокубки й рух фактично назустріч Вересу в турнірній таблиці.

Перший тайм цього матчу відверто здивував. Причому — із обох боків. Рух зіграв просто жалюгідно в обороні, і кожна передача за спини центральним захисникам гостей завершувалась створенням небезпечних моментів. Не дивно, що команда Пономарьова в підсумку пішла на перерву за відставання за рахунком на табло.

Бо вже на шостій хвилині рахунок було відкрито за підсумком помилки Підгурського на правому фланзі оборони під тиском Яго, яка завершилась ударом Дахновського в лівий нижній кут чужих воріт. Правий край оборони в Руху взагалі був доволі проблемним, бо до нього тяжів, зокрема, Слюбик, який тільки-но повернувся після травми, а отже суперники в ігровому тонусі його просто не помічали.

Як наслідок, на 22 хвилині Верес знову атакував через лівий фланг за участі Степанюка та все того ж невпинного Дахновського, але завершувався епізод уже на протилежному боці поля ударом Луана з меж штрафного під ліву стійку. Схожу атаку трохи згодом Дахновський мав також завершувати результативним ударом, але перекинув і ворота разом із воротарем. Загалом, Рух горів просто перед нашими очима. Але під настання перерви команда Пономарьова прокинулась і створила пару цікавих моментів, тож було, над чим подумати під час короткого відпочинку.

У підсумку, Рух так нічого й не вигадав. Здивувати суперників володінням м’ячем на чужій половині було справою марною, та й самі "жовто-чорні" цього разу демонстрували настільки повільний футбол, наскільки це було в принципі можливо. Верес тим часом не претендував на збільшення розриву за рахунком на табло й просто дивився, як суперники бігають його половиною поля, але до штрафного просунутись не можуть.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме Олександрію, тоді як львівський Рух удома зіграє проти київського Лівого Берега.— Рух 2:0Дахновський, 6, Луан, 22Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц (Баран, 90+4) — Луан, Дахновський (Годя, 75) — Степанюк, Гайдучик (Мрвальєвич, 75).Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Роман — Федор, Підгурський (Притула, 69), Пастух — Квасниця (Руніч, 68), Климчук (Краснопір, 61), Карабін (Клайвер, 61).Попередження: Яго — Квасниця, Слюбик, Федор