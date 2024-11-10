Україна
10 листопада 2024, 17:36
Шахтар у вольовому стилі обіграв Зорю
Команда Маріно Пушича повернулась на внутрішню арену з черговою важкою перемогою.
Шахтар — Зоря, фото ФК Шахтар Донецьк
10 листопада 2024, 17:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Зоря 3:1
Голи: Бондаренко, 52 (пен.), Кевін, 54, Джордан, 90+3 (авт.) — Яцик, 37
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 32) — Бондаренко (Криськів, 72), Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва (Зубков, 72), Сікан (Траоре, 82), Кевін (Егіналду, 83).
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Супряга, 88), Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк — Слесар (Тронтель, 76), Мічин (Кирюханцев, 71), Яцик, Горбач (Волошин, 71) — Будківський.
Попередження: Мічин, Дришлюк