Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 10 листопада 2024 року.
Шахтар — Зоря 3:1, фото: УПЛ
10 листопада 2024, 18:51
Шахтар у вольовому стилі обіграв Зорю. Команда Маріно Пушича повернулась на внутрішню арену з черговою важкою перемогою.
У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в петровського Інгульця, а луганська Зоря поїде до житомирського Полісся.
Огляд матчу:
Шахтар — Зоря 3:1
Голи: Бондаренко, 52 (пен.), Кевін, 54, Джордан, 90+3 (авт.) — Яцик, 37
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 32) — Бондаренко (Криськів, 72), Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва (Зубков, 72), Сікан (Траоре, 82), Кевін (Егіналду, 83).
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Супряга, 88), Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк — Слесар (Тронтель, 76), Мічин (Кирюханцев, 71), Яцик, Горбач (Волошин, 71) — Будківський.
Попередження: Мічин, Дришлюк.