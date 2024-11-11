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Юніори розпочали підготовчий збір.

Головний тренер юніорської збірної України Дмитро Михайленко розповів про підготовку команди до кваліфікації чемпіонату Європи — U19. Його слова наводить офіційний сайт УАФ.

"Настрій бойовий, всі хлопці розуміють відповідальність цих змагань, тож тренерський штаб з оптимізмом дивиться в найближче майбутнє.

Буквально за тиждень до початку збору зазнав травми півзахисник нідерландського АЗ Богда Будко, тому його не буде з нами. Всі інші, кого ми хотіли бачити, прибули до розташування збірної.

Дебютний виклик Бауманна? Ми давно стежили за цим виконавцем, давно перебували з ним на зв'язку. Це якісний гравець центру поля, що стабільно виступає за Манчестер Юнайтед U-18, U-19 та U-21, ставав чемпіоном Англії у своїй віковій категорії. Ми раді, що вирішилося питання щодо отримання ним українського паспорта. Вважаю, що це посилення для збірної України. Хлопець 2007 року народження, має величезний потенціал.

Нідерланди — потужна команда, тому, гадаю, це однозначний фаворит нашої групи. А щодо інших команд, то я в жодному разі не хочу недооцінювати суперників. Словенія зараз на підйомі. Це стосується всіх збірних, починаючи з національної. У команди U-19 велика кількість гравців виступає в Італії, а це багато про що говорить. Щодо казахстанців, то всі їхні виконавці представляють місцеві клуби. Тому поки не почалися кваліфікаційні поєдинки, вважаю, у всіх рівні шанси.

Наша мета — пробитися до елітного раунду турніру, а з якого місця — це не так важливо", — заявив Михайленко.

Першій матч кваліфікації до юніорського Євро збірна України проведе проти казахстану 13-го листопаду, о 20:00 за київським часом.