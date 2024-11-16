Друга поразка в групі.
Україна U-19, GETTY IMAGES
16 листопада 2024, 16:06
У кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи U-19 юніорська збірна України зіграла з однолітками зі Словенії.
Наша збірна мінімально поступились словенцям (0:1). Це друга поразка у відборі для колективу Дмитра Михайленка. У першому матчі юніорська збірна України програла Казахстану (1:2).
Україна — Словенія 0:1
Гол: Пеїчич 49.
Україна: Суркіс — Гавриленко, Коробов, Захарченко — Бауманн (Осипенко 46), Гусол (Шевченко 63), Іщенко, Синчук, Цуканов (Лен 88), Дігтярь (Вернаттус 87) — Ломага (Пономаренко 63).
В останньому матчі групового раунду Україна U-19 зіграє проти Нідерландів. Зустріч відбудеться 19 листопада. До еліт-раунду відбору чемпіонату Європи вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду та найкраща третя.