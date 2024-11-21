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Керманич Полісся розповів про стан команди після відпочинку.

Напередодні повернення української Прем’єр-ліги після листопадової міжнародної перерви головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур дав інтерв’ю клубним ЗМІ, у якому розповів про стан команди на поточний момент сезону.

"Сьогодні був перший день п’яти денного тренувального циклу, на шостий день — буде гра, стандартний цикл для нас. Останнім часом це нерегулярна нагода для нас.

Сьогодні ми повернулись до стандартного підготовчого циклу, після тренажерного залу, тренування з середніми чи середньо-великими відстанями, колективна техніка завершення, ігрова вправа — усе за планом.

Орієнтовно, два гравці повернуться завтра, також орієнтовно, ще два гравці післязавтра. Сподіваємось залучити переважну більшість із них хоча б на три тренування перед грою.

Що зараз із Макуана? Як бачите, вочевидь, ми "повернули його з оренди з Карпат". Відновився, сьогодні його перше повноцінне тренування. Бені зазнав травму в попередній перерві на збірні, під час товариської гри.

Відтоді проходив процес відновлення, тихо, спокійно. Як завжди, у тренувальному процесі питань не було, саме через це повернення було достатньо швидким. Прикро, що сукупність травм у Бені наклались одна на одну, але як є, ми це передбачити не можемо. Сьогодні провів перше повноцінне тренування, це дуже радує.

Дуже радує також, що всі попередні тести, які він виконував, показали, що фізично та медично йому нічого не заважає. Поступово будемо балансувати навантаження, поступово додавати, а далі вже як зреагує його організм. Будемо розуміти наскільки зможемо найближчим часом розраховувати на його присутність на полі. Як не крути нам його бракувало.

Ми розуміємо, що під час такого календарю нам потрібна залученість максимальної кількості гравців. А коли на певній позиції в нас гравець травмується, то стає достатньо важко. Подивимось, як буде в наступних матчах, зараз графік достатньо навантажений, фінішна пряма перед зимовою павзою. Розраховуємо, що ті повернення, які відбулись, і Бені, і Пайшао, що до зимової перерви сюрпризів буде якомога менше.

Функціонально Бені треба зараз додавати. Ті тестування, які він проходив, були в обмеженій, індивідуальній роботі. Зі зміною напрямку, із вибуховими діями, але ігровий тонус треба буде знайти. Це точно завадить йому певний час повноцінно приймати участь у матчах. Але це лише питання часу. З’ясувати те, наскільки він буде готовий, ми зможемо ближче до кінця першого мікро-циклу. Ближче до гри зможемо зрозуміти фізичні кондиції, уже після того як він пройде період повторної адаптації до групових навантажень. Час покаже, зараз можемо радіти, що він повернувся в загальну групу. Будемо сподіватись, що це надовго", — заявив український фахівець.

Наступний матч житомирське Полісся проведе вдома проти луганської Зорі 25 листопада.