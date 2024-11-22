Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 22 листопада та розпочнеться о 18:00.

У чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють Карпати та Колос.

КАРПАТИ — КОЛОС

П'ЯТНИЦЯ, 22 ЛИСТОПАДА, 18:00. “УКРАЇНА”, ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Якщо для Динамо, Шахтаря та, з натяжкою, ще пари команд перерва на збірні – це випробування фізичного здоров'я для гравців та нервів для всіх інших, то для пересічних представників чемпіонату України ці перерви схожі на сплячку.

Ну, серйозно: хто з двох конкретних “К” їздив до збірних? Бабогло, звісно, ​​виглядає потужним винятком. Досвідчений центральний захисник, як влитий, увійшов до збірної Молдови, регулярно грає по 90 хвилин, вітаємо його з виходом до третього дивізіону Ліги націй. Паулаускас та Краснiчi їздили до збірних, щоб зіграти один проти одного: Косово та Литва провели матч, єдиний гол у якому провів Яшарі з ЛНЗ. Але загалом, звичайно, обидві команди навіть до молодіжних збірних відправили мало гравців. Як наслідок, команди могли працювати над ігровими схемами.

Колос навіть на товариський матч під час паузи ФІФА наважився: обіграли Зорю з улюбленим рахунком 1:0. Команда з-під Ковалівки набула типового для себе обличчя: мало пропускає, мало забиває – і, як наслідок, підіймається у таблиці. Можна було б сказати, що команда зрозуміла ідеї Поздєєва – але, чесно кажучи, тут більше схоже, що Поздєєв передумав щось змінювати і вирішив їхати накатаним.

Лупашко у Карпатах працює менше. Команду, якщо порівнювати з часом Маркевича, він уже змінив більше – але тут, звісно, ​​інакше не можна було. Змінилася, насамперед, ліга, в якій львів'яни розпочали виступи, у другу – склад, який оновився дуже й дуже серйозно... Ну і загалом, після такої легенди, як Мирон Богданович, треба було створювати щось нове.

Лупашко прищеплює своїм командам пресинг, тренер Колоса (і тут можна не конкретизуватися на прізвищі “Поздєєв”) ставить на оборону та контратаки. Думаю, львів'янам буде дуже складно зловити гостей на помилці – і для них дуже важливо обійтися без обрізок та осічок на просторі. При цьому – вибачте, але обидва тренери мали майже повноцінні два тижні на тренування. За цей час було б непогано вдосконалити команду.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Карпати на своєму полі не програють в УПЛ впродовж 3-х ігор: 2 перемоги та нічия.

Безпрограшна гостьова серія Колоса триває в Чемпіонаті 3 гри: перемога та 2 нічиї.

Гравці Колоса з 10 серпня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не забивають.

Домашня серія Карпат без пропусків голів триває 290 хвилин.

Безнічийна серія Карпат триває в Чемпіонаті 4 гри: 3 перемоги та поразка.

150-й матч в УПЛ може провести Орест Кузик (Карпати).

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос), 10-й — Денис Мірошніченко (Карпати).

Обидва головні тренери Владислав Лупашко (Карпати) та Олександр Поздєєв (Колос) народилися в один рік — 1986-й.

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