Україна

Команда Владислава Лупашка перемогла в третьому домашньому матчі поспіль.

Майже два тижні протримались ми без матчів української Прем’єр-ліги, допоки стосунки поміж собою з’ясовували національні збірні. Однак внутрішня першість повертається, і в неї за календарем уже стартував чотирнадцятий тур — передостанній у першому колі змагань відповідно.

Події цього футбольного вікенду розпочинались із гри у Львові, де на полі стадіону Україна львівські Карпати приймали ковалівський Колос. Обидві команди мали непоганий досвід виступів у період наприкінці жовтня – на початку листопада, і для колективу Владислава Лупашка цей час узагалі можна вважати надзвичайно продуктивним, адже "леви" наблизились упритул до зони боротьби за єврокубки й лише Олександрії вдалось їх спинити на цьому шляху.

Обидві команди прагнули здобути три очки за підсумком і цієї зустрічі, що було помітно за рівнем загальної напруги на футбольному полі. Гості, незважаючи на традиційний для них образ "сухої" команди, доволі охоче проводили атаки на чужі ворота й, можливо, навіть підійшли ближче до забитого м’яча, аніж суперники, у моментах Болівара, Велетня чи Алефіренка.

Однак саме Карпати першими й відкрили рахунок у цій грі. Із атаками у команди Лупашка не все було в порядку саме у фазі завершення, проте на 31 хвилині Чачуа вдало закинув м’яч на лівий фланг штрафного, де Бруніньйо з прийому на груди вколотив удар під поперечину з гострого кута. І одразу ж після цього рахунок можна було б і подвоїти, якби не Пахолюк, який зреагував на спробу Ігора пробити через себе в центрі чужих володінь. У підсумку вийшло так, що вся стартова агресія "колосків" позначилась лише на кількості попереджень у їхніх гравців.

У другому таймі підсумковий результат на користь господарів, як мінімум, зависав на межі прірви кілька разів. Карпати удавалось доволі легко зловити на контратаках гравцям Колосу, тож без роботи Паньків точно не залишався. А от де не міг уже точно допомогти воротар львів’ян, так це в епізоді на 79 хвилині, коли Болівар із подачі штрафного з правого флангу від Третьякова спочатку влучив у поперечину, а потім добив над спорожнілими воротами.

Для команди Поздєєва то був момент усього протистояння, після чого міг би розпочатись геть інший футбол, бо й господарі до цього кілька шансів змарнували, і сил у них уже було помітно менше, аніж раніше. І в підсумку почав не добігати попереду й сам Колос, тож довелось миритись із поразкою, хоча мінімальний рахунок за такої кількості моментів на обидві команди виглядає доволі необ’єктивним.

У наступному турі львівські Карпати зіграють у гостях у луганської Зорі, тоді як ковалівський Колос прийматиме київське Динамо.— Колос 1:0Бруніньйо, 31Кемкін — Полегенько, Бабогло (Векляк, 81), Педросо, Мірошніченко — Чачуа (Клименко, 90), Альварес, Бруніньйо (Шах, 72) — Костенко (Підлепенець, 72), Ігор, Очеретько (Стеніо, 81).Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Дієго (Безбородько, 83), Демченко, Оріховський — Алефіренко (Гусол, 59), Болівар (Паулаускас, 83), Велетень (Третьяков, 59).Попередження: Бабогло — Велетень, Бондаренко, Козік