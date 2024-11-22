Україна

Гравець готується до наступного матчу "червоно-білих".

Лівий півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський відновився після травми, передає офіційний Telegram-канал клубу УПЛ.

Хомченовський не з'являвся на полі з кінця серпня. Зараз він готується до виїзного матчу проти Оболоні, який відбудеться в неділю, 24 листопада (початок — о 13:00).

На рахунку 34-річного українця участь у шести поєдинках "червоно-білих" у всіх турнірах цього сезону.

Раніше стало відомо, хто обслужить матч Оболонь — Кривбас у 14-му турі УПЛ.