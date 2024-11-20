Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Максим Козиряцький, ФК Динамо Київ
20 листопада 2024, 20:45
Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 14 туру української Прем'єр-ліги.
Зокрема матч київським Динамо та Чорноморцем обслуговуватиме Максим Козиряцький, а за систему ВАР відповідатиме Микола Балакін.
Поєдинок між Інгульцем та донецьким Шахтарем довірили Олександр Кальонов, якому із системою ВАР допоможе Клим Заборода.
УПЛ. 14 тур
22 листопада, п’ятниця
18:00. Карпати – Колос. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).
23 листопада, субота
13:00. Ворскла – ЛНЗ. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область), VAR – Віталій Романов (Дніпро).
15:30. Динамо – Чорноморець. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Микола Балакін (Київська область).
18:00. Інгулець – Шахтар. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький), VAR – Клим Заброда (Суми).
24 листопада, неділя
13:00. Оболонь – Кривбас. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).
15:30. Верес – Олександрія. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).
18:00. Рух – Лівий Берег. Арбітр – Денис Шурман (Київська область), VAR – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).
25 листопада, понеділок
18:00. Полісся – Зоря. Арбітр – Олексій Деревинський (Хмельницький), VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).
Після 12 турів Динамо та Олександрія лідирують в УПЛ, випереджаючи Шахтар на шість балів.