Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 23 листопада та розпочнеться о 15:30.

Динамо та Ворскла продовжать програму 14-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Ворскла

Субота, 23 листопада, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Динамо грає наступного дня після річниці, можливо, найважливішого дня в історії сучасного клубу.

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“Очолюваний Вами протягом багатьох років клуб є візитною карткою українського футболу, а численні перемоги та трофеї – яскраве тому підтвердження. І в найважчі для України часи Ви так само продовжуєте піклуватися про кожну деталь цього складного механізму, при цьому Динамо є прикладом для інших клубів та установ, постійно допомагаючи нашій країні, яка щодня страждає від дій країни-терориста. Кожен із нас знає, що на чолі клубу стоїть людина, для якої Динамо – справа всього життя.” – написали із цього приводу на офіційному сайті.

Перша команда зобов'язана зіграти так само браво, з такою самою емоцією – і не лише на честь свята. Динамо не просто сильніше за ресурсами, ніж Чорноморець – воно сильніше незрівнянно. Можна було сказати, що це дві протилежності: у тому плані, що одні розпочинали сезон складом 30+ осіб, а в інших і на заміни гравців не набиралося. Тепер, заради справедливості, у Бабича теж довгий склад, але тільки за рахунок: 1) своїх юніорів; 2) юніорів Шахтаря, котрі приїхали в оренду.

Але такими скромними – можна сказати, “зеленими” – ресурсами Бабич розпоряджається чудово. Молодь вміє виходити на 10-15 хвилин і забивати вирішальні голи, з гравців основи Чорноморець будує найпотужніший автобус, з яким важко будь-кому. Шахтар, наприклад, пару турів тому виграв 2:1, і дуже довго мучився з одеським клубом.

Ну і не варто забувати про вічний козир андердогу. У Динамо простіше сказати, хто не їздив до збірних – чи до національної, чи хоча б молодіжної. Шовковський, звичайно ж, був позбавлений можливості проводити повноцінні тренування – не кажучи про фактор втоми, подорож лідерів за маршрутом Тбілісі – Тірана – Київ. У Чорноморця збірникiв, звісно, ​​мало.

Як завжди дуже інтригує стартовий склад Динамо. Волошин мало грає в новому сезоні, не їздив до збірної – може зараз саме час дати йому шанс? Шапаренко, навпаки, їздив до Грузії та Албанії – чи не краще для нього, навпаки, розпочати матч у запасі? А ось Герреро літав на інший край планети, в Панаму – і в контексті цього дуже цікавить форма Ваната. Ребров говорив, що є шанси побачити форварда в “старті” вже проти Албанії – тоді не вийшло (хоча, з іншого боку, дуже навіть вийшло!), але зараз, ще через чотири дні, своїй іншій команді Владислав потрібен ще сильніше.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

490-й домашній матч Динамо в історії Чемпіонату.

Чорноморець може зазнати 320-ї поразки в УПЛ.

Динамо на своєму полі не програє впродовж 17-ти ігор: 14 перемог та 3 нічиї.

Загальна безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 14 ігор: 12 перемог та 2 нічиї.

Безвиграшна гостьова серія Чорноморця триває в УПЛ 9 ігор: 2 нічиї та 7 поразок.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія Чорноморця в УПЛ триває 19 ігор (33 голи).

35-й гол в УПЛ може забити Олександр Караваєв (Динамо), 25-й — Олексій Хобленко (Чорноморець),15-й — Володимир Бражко, Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо), Богдан Бутко (Чорноморець).

Динамо при Олександру Шовковському може забити 100-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Максим Брагару (Динамо) у минулому сезоні виступав саме за Чорноморець.

Гравці Чорноморця з початку Чемпіонату більше одного голу за гру не забивають.

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