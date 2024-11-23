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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та черкаський ЛНЗ.

Полтавська Ворскла та черкаський ЛНЗ зіграють у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Юрій Максимов, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Андрес Карраско, на тлі поразки від київської Оболоні (0:1), залучив до стартового складу Дайко та Каплієнка в обороні. тоді як Бойко та Халайла зіграють у центрі поля.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Кане, Скляр, Челядін, Мякушко — Ковталюк, Ієде.

Запасні: Домолега, Корнієнко, Чорноморець, Ндукве, Павлюк, Хрипчук, Нестеренко.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко — Бойко, Халайла, Яшарі — Топалов, Момо, Молло.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Муравський, Ангелов, Бар, Нонікашвілі, Ейнел, Авагімян, Олійник, Наумець, Тілль, Г. Пасіч..



Гра Ворскла — ЛНЗ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.