Україна

Команда Юрія Максимова вперше перемогла в двох поспіль іграх за нового/старого тренера.

Суботня програма чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги починалась із матчу в Полтаві, де цього разу була не надто яскрава футбольна афіша, проте все одно по-своєму цікава. У гості до місцевої Ворскли цього разу завітав черкаський ЛНЗ і це було протистояння команд, які в турнірній таблиці розділяють усього-лише п’ять очок, проте в нинішніх реаліях це вже суттєва відстань.

Колектив Юрія Максимова перед відходом на міжнародну перерву нарешті вперше переміг за нового тренера, тоді як підопічних Андреса Карраско продовжило хитати в різні боки. Лише за один тиждень тоді "бузкові" примудрились здобути вольову перемогу над Зорею в гостях (2:1), однак потім удома поступились київській Оболоні, чим здивували не тільки власних фанатів.

Опадів за останні дні по всій країні назбиралось чимало, і де б ми ще побачили, який вплив вони мають на футбол, як не у Полтаві? Газон стадіону Ворскла знову став приводом для жвавих обговорень, але цього разу не через погану якість самого покриття, а через нездатність дренажної системи впоратись із надлишковою вологою у значній її кількості.

А в підсумку постраждали всі. Гості, які не змогли призвичаїтись до таких умов, господарі, які хоч і виглядали краще, але все одно мали проблеми, а також глядачі, яким треба було тільки те й робити, що дивитись, як черговий футболіст відправляється в калюжу на довільному клаптику футбольного поля. Моментів у такій зустрічі очікувати не доводиться, але вони все ж таки мали місце ще до перерви.

Ворскла намагалась зачепитись у боротьбі на чужій половині, і на завершення першої пів години ігрового часу їй це таки вдалось зробити. Ієде зіграв до входу на лівий фланг штрафного на Мякушка, а той виконав бездоганний удар під праву стійку. Однак Сергій незадовго до цього зіштовхнувся з чужим воротарем, який вийшов далеко за межі власних володінь, тож участь гравця Ворскли в цій грі на забитому м’ячі й припинилась. ЛНЗ тим часом свого футболу в атаці так і не знайшов.

У другому таймі гості також виглядали слабко попереду, тоді як у захисті для них час після перерви розпочався як не з подвійного супермоменту Ндукве – Ієде, коли Кучеренко рятував від каші, яку сам і наварив у центрі штрафного, так із гола нігерійського нападника вже за кілька миттєвостей потому, коли Кане видав відмінне закидання до правого флангу штрафного.

Після цього особливої жаги рятувати становище ЛНЗ не демонстрував, а Ворскла натомість продовжувала спокійно контролювати хід подій. "Бузкові" від того занервували й у підсумку Саліху за лічені хвилини напрацював на два попередження, останнє з яких суперники просто майстерною масованою театральною постановою розіграли для свого суперника, а той повівся. Як і загалом повелась команда на всі пастки господарів поля в цій грі, хоча головна з них усе одно була під ногами.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє вдома проти петровського Інгульця, тоді як черкаський ЛНЗ прийматиме рівненський Верес.— ЛНЗ 2:0Мякушко, 30, Ієде, 54Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Кане, Скляр, Челядін (Нестеренко, 86), Мякушко (Павлюк, 34) — Ковталюк (Ндукве, 46), Ієде.Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко — Бойко (Муравський, 75), Халайла (Тілль, 71), Яшарі — Топалов (Пасіч, 46), Момо, Молло (Ейнел, 71).Попередження: Ковталюк, Ндукве — Саліху, Дайко, Каплієнко