Україна

Однакові погодні умови для обох команд.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Андрес Карраско прокоментував поразку від полтавської Ворскли (0:2) в рамках 14-го туру УПЛ. Цитує іспанського фахівця УПЛ-ТБ.

"Ми знали, що це буде дуже важка гра для нас. Я думаю, що нам вдалося добре адаптуватися. Ми знали, що треба було робити, і ми це показали в першому таймі.

Ми пропустили несправедливий гол з точки зору гри, а потім хотіли продовжити робити те саме, що робили до цього, тому що ми нічого не могли змінити, враховуючи за яких погодних умов нам довелося грати.

Ми виконуємо крос, а потім ми вже обороняємося біля наших воріт. Це про ефективність. Коли ти недостатньо ефективний – це важко. Вони просто більш ефективно використали моменти, які в них були. У нас, напевно, було більше моментів, але ми їх не конвертували в голи.