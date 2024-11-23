Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 листопада 2024 року.

Полтавська Ворскла на власному полі здолала черкаський ЛНЗ у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Підопічні Максимова відкрили рахунок ще в першому таймі матчу — голом відзначився Мякушко. У другій половині зустрічі Ієде подвоїв перевагу своєї команди. Відповісти бодай чимось гостям так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу "зелено-білих" у чемпіонаті України.

Далі на Ворсклу чекає домашній поєдинок з Інгульцем, тоді як ЛНЗ прийматиме Верес.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — ЛНЗ у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — ЛНЗ 2:0

Голи: Мякушко, 30, Ієде, 54



Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Кане, Скляр, Челядін (Нестеренко, 86), Мякушко (Павлюк, 34) — Ковталюк (Ндукве, 46), Ієде.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко — Бойко (Муравський, 75), Халайла (Тілль, 71), Яшарі — Топалов (Пасіч, 46), Момо, Молло (Ейнел, 71).



Попередження: Ковталюк, Ндукве — Саліху, Дайко, Каплієнко



На 70-й хвилині був вилучений Хайдін Саліху (ЛНЗ) (друге попередження).