Україна

На таких полях вся майстерність нівелюється.

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов висловився про перемогу над черкаським ЛНЗ (2:0) в матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу. Його слова наводить УПЛ-ТБ.

"Хочу подякувати хлопцям, бо сьогодні була така погода, але вони все одно намагалися грали у футбол. Було важко на такому полі, але мужики вийшли, грубо кажучи, і грали. Нам десь не вистачає майстерності. Однак найголовніше – це перемога. Вони всі 90 хвилин старалися, грали в футбол.

Хлопці можуть грати у футбол. Ми в попередніх матчах добре виглядали. З Динамо грали добре. Помилки всі роблять на полі. І з Колосом такі помилки, які можна було виправляти. Десь суворіше зіграли, дві гри не пропускаємо. Це мене тішить", — сказав Максимов.

Перемога над ЛНЗ для Ворскли стала другою поспіль в рамках української Прем'єр ліги.