Команда Василя Кобіна трималась до останнього в першому таймі, але після перерви розвалилась.
Шахтар — Інгулець, фото ФК Шахтар Донецьк
23 листопада 2024, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 43-й хвилині Георгій Судаков (Шахтар) не забив пенальті (воротар).
Шахтар:
Шахтар — Інгулець 6:0
Голи: Бондаренко, 45+1, Франьїч, 47, Кевін, 50, Егіналду, 70, 82, Зубков, 79
Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Бондаренко (Марлон, 80), Криськів, Судаков (Педріньйо да Сілва, 63) — Зубков (Швед, 80), Сікан (Егіналду, 64), Кевін (Невертон, 64).
Інгулець:
Паламарчук — Білоцерковець (Скороход, 85), Малиш (Дубілей, 85), Шершень, Вілівальд, Мисик — П’ятов, Волохатий (Гаджук, 61), Сад (Резепов, 61) — Могильний (Лісняк, 61) — Кисленко.
Попередження: Судаков — Волохатий, Мисик, Могильний