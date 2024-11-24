Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чотирнадцятого туру УПЛ, який пройде 24 листопада та розпочнеться о 15:30.

У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги між собою зіграють рівненський Верес та один із лідерів чемпіонату – Олександрія.

Верес — Олександрія

Неділя, 24 листопада, 15:30. Стадіон Авангард, Рівне. Арбітр зустрічі — Андрій Коваленко (Полтава)

Дане протистояння 14 туру цікаве не лише тим фактом, що чи зможе Олександрія продовжити нарівні з київським Динамо йти до боротьби за титул УПЛ, а й тим, що Верес має фантастичну серію з семи матчів без поразок.

При цьому не можемо відзначити успіхи команди Олега Шандрука на власному полі – тут є нічия з Шахтарем та дві перемоги над солідними суперниками – Зорею та Рухом. Проте попереду календар не з солодких, тому зберегти таку серію буде досить складно. Втім, і вона вже гідна похвали після останніх сезонів, де Верес в основному боровся за виживання.

Якщо говорити про кадрову ситуацію рівнян, то проти Олександрії не зіграють Василь Гакман (травма) та Яго Сікейра (дискваліфікація). Також вже не допоможе Євген Морозко, який покинув команду напередодні.

Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня, якого вже багато хто зараз називає найуспішнішим тренером країни поточного дня, видає чудові результати і в цьому допомагає добре налагоджена гра та стабільний склад.

Олександрія не програє вже 17 матчів УПЛ поспіль, що є клубним рекордом, і що говорить про явний прогрес. Команда не має проблем з кадрами, але варто згадати, що під час міжнародної перерви вона поступилася Інгульцю (0:4), який потім в УПЛ був розгромлений Шахтарем (0:6).

Якщо говорити про очні зустрічі, то між собою команди провели 12 матчів, з яких шість виграла Олександрія, три Верес та тричі була зафіксована нічия. Статистика м'ячів – 20:14 на користь команди Ротаня.

Цікаві факти:

- 190 матч Вереса в УПЛ;

- безпрограшна клубна рекордна серія Олександрії триває 17 ігор в УПЛ: 12 перемог та п'ять нічиїх;

- безпрограшна серія Вереса триває в чемпіонаті шість ігор: дві перемоги та чотири нічиї;

- 60 тренерський матч Руслана Ротаня в УПЛ;

- Десятий гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц, Владислав Шарай, Віталій Дахновський (усі — Верес), Денис Костишин (Олександрія).

Орієнтовні склади

Верес: Кожухар — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Кампос — Гайдучик, Мрвальєвич.

Олександрія: Єрмаков — Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко — Калюжний — Бєляєв, Мишньов, Козак, Безерра — Філіппов.

Поточна форма:

Особисті зустрічі: