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Півзахисник Оболоні прокоментував підготовку до Кривбасу.

Київська Оболонь у чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти криворізького Кривбасу.

Оболонь — Кривбас. Напередодні

Півзахисник "пивоварів" Віктор Блізніченко розповів, як його команда готується до прийдешньої гри.

"Загалом готуємось у звичному режимі, але, звісно, ураховуємо сильні та слабкі сторони Кривбасу. Не можу сказати, що кліматичні умови мають якийсь значний вплив на нашу підготовку до гри, адже вони типові для цієї пори року.

Закінчити сезон у трійці найкращих клубів УПЛ — це велике досягнення, яким я дійсно пишаюсь у своїй кар’єрі. Хоча я не отримував у Кривбасі того ігрового часу, якого прагнув, вважаю, що все одно вніс свою частку в досягнення цього результату. Цей досвід, безумовно, допомагає мені в новому клубі — він дає мені впевненість та розкутість на полі.

Гол у ворота Інгульця та гольовий пас у матчі проти Динамо в тому сезоні — це точно не випадковість, адже я дуже багато працюю на тренуваннях, щоб заслуговувати на такі моменти в іграх. Але, звісно, додаткова мотивація в матчах проти колишніх клубів також присутня.

Довіра головного тренера дуже важлива і значною мірою допомагає мені почуватись упевненіше на полі. Для футболіста довіра тренера — це один із ключових аспектів, і я намагаюсь виправдовувати її своєю віддачою та грою.

Нехай інформація про сильні та слабкі сторони Кривбасу залишиться в середині нашого колективу, але загалом скажу так: дисципліна у виконанні плану на гру, максимальна самовіддача та непоступливість у кожному ігровому моменті — ось що може принести нам позитивний результат у цій грі. Сподіваюсь, так і буде.

Я небагато часу провів під керівництвом попереднього тренера Валерія Іващенка, тому важко однозначно сказати, як ця зміна тренера вплинула на мою гру. Але з упевненістю можу сказати, що мені дуже подобається працювати з Сергієм Шищенком. Він вимогливий, енергійний спеціаліст, який прагне перемогти в кожній грі. Окрім того, його довіра до мене дуже мотивує та заряджає.

Звісно, я отримав багато позитивних емоцій від дебютного гола за Оболонь, і цей момент, імовірно, є найяскравішим у моїй кар’єрі на професійному рівні. Але я сподіваюсь на ще більші футбольні досягнення в майбутньому — вірю в це і активно над цим працюю.

Безумовно, перемога над ЛНЗ надала нам натхнення в боротьбі за збереження прописки в УПЛ. Це була надважлива перемога, справжня бойова боротьба на характері. Вона додала нам віри в себе, натхнення і згуртувала команду", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Кривбас відбудеться 24 листопада, о 13:00.