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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та криворізький Кривбас.

Київська Оболонь та криворізький Кривбас зіграють поміж собою в чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь Арені.

Сергій Шищенко, після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), використав із перших хвилин Стасюка на лівому фланзі оборони, тоді як Грисьо та Мединський розташуються на флангах півзахисту.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), залучив до стартового складу Маханькова в рамці воріт, тоді як Дібанго повернеться на лівий фланг оборони, Твердохліб та Шевченко гратимуть у центрі поля, а По розташується на лівому фланзі півзахисту.

Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Грисьо, Черненко, Слободян, Мединський — Суханов.

Запасні: Рибка, Бичек, Блізніченко, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Мороз, Осман, Тарануха, Теслюк, Чернов.



Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Шевченко, По — Соса.

Запасні: Кліщук, Хома, Плічко, Конате, Попов, Каменський, Аморозо, Ндомбазі, Микитишин, Хомченовський, Кожушко.



Гра Оболонь — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.