Україна

Колектив Юрія Вернидуба повернувся до перемог на тлі двох нічийних результатів поспіль.

Недільна частина чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги починалась із протистояння в столиці, де цього дня зустрічались команди з протилежними точками зору на своє розташування в турнірній таблиці. Київська Оболонь перебувала в зоні аутсайдерів і відповідно боролась за виживання, тоді як криворізький Кривбас, який завітав у гості до "пивоварів", прагнув якнайближче підійти до зони єврокубків.

Як наслідок — ми отримали достатньо бойовий матч ще в першому таймі. Кривбас більше володів м’ячем, але не створював реальної небезпеки для чужих воріт, тоді як Оболонь очікувала на можливості для контратак, однак спочатку суперники не залишали позаду себе достатньо вільних зон. У підсумку виглядало так, що гості мають значну перевагу на м’ячі, тож те, що сталось посеред першого тайму, виглядало неначе логічним наслідком їхніх дій.

Кривбас забив зусиллями Твердохліба, на якого з лівого флангу вирізав передачу Дібанго до центру штрафного, і якби не мікродотик Шевченка поміж цими фазами одного епізоду, то суперечок щодо можливого офсайду в молодого півзахисника Кривбасу й не було б. Як показав VAR, там і приводів сперечатись, власне, не було.

Становище таким чином стало різко несприятливим для Оболоні, тож та побігла вперед і мала цілком непогану нагоду зрівняти рахунок, коли на 29 хвилині той-таки Твердохліб не знайшов нічого кращого, аніж у центрі штрафного рукою зупинити подачу з глибокого стандарту від суперників. Проте з пенальті удар у правий кут від Слободяна потягнув Маханьков, тож гості залишились при своєму за підсумком першого тайму.

У другій половині Вернидуб вирішив грати від рахунку, тож можна було побачити, як Кривбас віддав м’яч опонентам і натомість про очікував можливості скористатись простором на чужій половині, якого наприкінці гри було помітно багато. Це також було наслідком того, що "пивовари" так і не змогли зрівняти рахунок за підсумком моментів Слободяна та Микитишина, і при цьому так і не спромоглись на фінальний штурм чужих володінь. У гостей у завершальній частині матчу навіть гольових нагод назбиралось більше.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме в київського Лівого Берега, тоді як криворізький Кривбас прийматиме житомирське Полісся.



Оболонь — Кривбас 0:1

Гол: Твердохліб, 25

На 32-й хвилині Олег Слободян (Оболонь) не забив пенальті (воротар).Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Грисьо (Блізніченко, 46), Черненко, Слободян (Тарануха, 66), Мединський (Лях, 73) — Суханов (Бичек, 66).Маханьков — Бандейра (Микитишин, 56), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб (Аморозо, 90), Шевченко (Хомченовський, 74), По (Кожушко, 46) — Соса.Попередження: Черненко, Приймак, Дубко, Блізніченко — Шевченко, Соса, Твердохліб