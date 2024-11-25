Україна

Команда Імада Ашура в п'ятому матчі поспіль не змогла здобути перемогу.

Програма чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги вийшла традиційно розлогою й зачепила аж чотири ігрові дні. Надвечір у понеділок цей раунд мав завершитись матчем у Житомирі, де місцеве Полісся приймало луганську Зорі на тлі не дуже втішного для себе періоду впродовж минулого місяця клубного футболу. Команда Імада Ашура не виграла жодної з останніх чотирьох ігор, тож суттєво погіршила свої позиції у верхній частині турнірної таблиці.

Тим часом колективу Желько Любеновича теж не було, чим похизуватись перед суперниками, бо "мужики" з шести останніх дуелей виграли лише в одній — у Лівого Берега (2:0), тож банально не могли розраховувати на те, аби відчувати себе в безпеці в нижній частині таблиці. А цього разу ще й керманича в технічній зоні в гостей не було через дисциплінарні санкції, тож довелось щось вигадувати.

Насправді, ігрові кондиції Зорі й без того не надто прогресують останнім часом, а тут ще й суперник був навпроти, який полюбляє пресингувати, і навіть голи домашні трибуни не надто активно підтримують команду Ашура, вона все одно намагається справити гарне враження про себе. Луганців кілька разів у першому таймі ловили на дрібних помилках, і моменти у "вовків" були цілком непогані, проте з реалізацією знову була якась халепа.

А точніше — це Сапутін повернувся до рамки воріт і відчайдушно намагався довести тренерському штабу, що він у повному порядку. Як мінімум, голкіпер упорався з ударами Назаренка, Гуцуляка, та Пайшао в небезпечних ситуаціях, завдяки чому Зоря з мінімумом загроз для володінь Ковальця хоча б не поступилась у першому таймі, якому відверто не вистачало стабільного виникнення гострих моментів.

Бажання Полісся підняти швидкість власних атак у другому таймі зрозуміле й природнє. Але лише самого факту цього бажання було недостатньо. Зоря тишком-нишком починала дедалі частіше з’являтись біля чужих воріт, і зрештою допомога для неї надійшла від найбільш несподіваного джерела. Бені Макуана з’явився на полі на 61 хвилині, а вже на 65 помилився біля власного штрафного й створив момент для прострілу Слесаря на Будківського. Пилип робив вигляд, що не святкує, але все ж таки дуже кортіло.

Ніхто не знає, яким чином би завершилась ця гра для Полісся, якби вже за кілька миттєвостей Вантух не забув, що в нього вже є попередження, коли фолив проти Назаренка на лівому фланзі оборони. Вилучення поставило Зорю в дуже скрутне становище, адже "вовкам" уже банально нікуди було подітись, тож вони просто йшли до чужого штрафного в пошуках моментів. І таки знайшли — із кутового на правому фланзі подачу на ближній Тейлор перевів на дальню, де Сарапій заніс м’яч у сітку. Проте на більше господарів не вистачило. Суттєве похолодання в Житомирі.

У наступному турі житомирське Полісся гостюватиме у криворізького Кривбасу, тоді як луганська Зоря прийматиме львівські Карпати.Полісся — Зоря 1:1Сарапій, 84 — Будківський, 65Волинець — Тейлор (Майсурадзе, 88), Віалле, Сарапій, Смоляков — Лєднєв (Мустафаєв, 75), Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао (Макуана, 61), Назаренко (Брістрич, 88).Сапутін — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев (Вакула, 62), Яцик, Слесар, Горбач (Хахльов, 78) — Будківський.Попередження: Тейлор, Бабенко, Брістрич — Джордан, Вантух, Ескінья