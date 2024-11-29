Україна

У рамках 15-го туру полтавська Ворскла прийматиме Iнгулець.

29 листопада чемпіонат України ще не досягне навіть екватора, але одна з команд у певному сенсі слова дійде до фінішу.

Ворскла — Iнгулець

П’ятниця, 29 листопада, 15:30. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Для Інгульця виїзд до Ворскли стане останнім у сезоні! Через стадіон, який ніяк не можуть добудувати, врахувавши всі вимоги всіх можливих муніципальних служб, команда досі грає виключно на виїздах. Доробок, прямо скажемо, скромний, лише шість очок за 14 матчів, але аутсайдер і не повинен багато набирати за межами свого поля. Не один і не два аутсайдери уникали вильоту, набираючи всі необхідні пункти вдома.

Враховуючи, що команда з Петрового ще й із Кубка вже вилетіла, можна з упевненістю сказати, що з наступного туру і до травня вона гратиме матчі принаймні номінально вдома. Таке уточнення невипадково, ймовірно, що Інгулець ще якийсь час пограє на резервному полі – але, в будь-якому випадку, їздитимуть до нього, а не він сам. Саме у Полтаві закривається турне з 16, на кшталт якогось турне рок-групи (музичні екзерсиси Поворознюка тут у тему) поїздок по всій Україні.

І, чесно кажучи, складно вигадати аргументи на користь цього бенду на останньому, шістнадцятому виїзді. Ворскла після призначення Максимова привела до ладу напад: став забивати і асистувати Ієде, розігрався Кане, принаймні один гол встиг забити Ковталюк. З іншого боку, біля своїх воріт полтавці мають явний дефіцит кадрів, і агресивна модель гри Кобіна свої шанси має отримати. Питання в умінні реалізовувати шанси – та й фізичної готовності, звісно, ​​після 15 переїздів.

І треба пам'ятати, що кожен пенальті у ворота Інгульця може призвести до нового рекорду чемпіонату України. Інгульцю часто ставлять пенальті, але той вкрай рідко з них пропускає – завдяки винятковій грі Олексія Паламарчука. Під час цього сезону він відбив чотири пенальті поспіль, і продовження серії до п'яти ударів стане історичним рекордом.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безвиграшна клубна рекордна серія Інгульця продовжується в УПЛ 15 ігор: 6 нічиїх та 9 поразок.

Ворскла не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 201 хвилини.

Юрій Максимов біля керма різних клубів може відсвяткувати 250-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 27-ми матчах: 11 нічиїх та 16 поразок.

50-й матч Василя Кобіна біля керма різних клубів УПЛ у всіх турнірах.

15-й гол в УПЛ може забити Олександр Скляр (Ворскла).

Обидва воротарі Павло Ісенко (Ворскла) та Олексій Паламарчук (Інгулець) з початку Чемпіонату грають без замін.

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