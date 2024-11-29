Україна

Гравець впорався з п'ятим поспіль ударом з 11-метрової позначки.

Інгулець у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 гостює в Полтаві в місцевої Ворскли.

На 48-й хвилині, за рахунку 2:0 на користь гостей, їхній голкіпер Олексій Паламарчук впорався з ударом Олександра Скляра з 11-метрової позначки.

Таким чином, 33-річний українець встановив антипенальтійський рекорд УПЛ. Паламарчук здійснив п'ятий поспіль сейв після призначеного в його ворота пенальті.

Раніше він ділив лідерську позицію з Віталієм Постранським, Ігорем Шуховцевим і Дмитром Різником.

Зазначимо, що цього сезону Олексій взяв участь у 14 матчах Інгульця, пропустивши 29 голів і 3 рази зберігши свої ворота "сухими".