Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 29 листопада 2024 року.
Ворскла — Інгулець, фото УПЛ
30 листопада 2024, 08:20
У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла на власному полі приймала петровський Інгулець та зазнала несподіваного розгрому з рахунком 0:3.
Усе пішло шкереберть у "зелено-білих" уже з перших секунд, бо суперники відзначились блискавичним дальнім ударом, а потім закріпили власну перевагу.
Ворскла намагалась знайти належну відповідь, проте до перерви забити не могла, а після відпочинку не вразила ворота Паламарчука навіть із пенальті, за що вже наприкінці протистояння її прибили третім голом.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Інгулець у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Ворскла — Інгулець 0:3
Голи: Лосенко, 1, П’ятов, 14, Білоцерковець, 90+3
На 49-й хвилині Олександр Скляр (Ворскла) не забив пенальті (воротар).
Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк (Кулаковський, 78), Челядін — Кане, Ковталюк (Ндукве, 46), Ієде (Нестеренко, 46).
Інгулець: Паламарчук — Малиш (Дубілей, 78), Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий (Сад, 71) — П’ятов (Лісняк, 71), Сад, Лосенко, Могильний (Пушкарьов, 90) — Резепов (Кисленко, 71).
Попередження: Шершень, Могильний