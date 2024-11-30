Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 29 листопада 2024 року.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла на власному полі приймала петровський Інгулець та зазнала несподіваного розгрому з рахунком 0:3.

Усе пішло шкереберть у "зелено-білих" уже з перших секунд, бо суперники відзначились блискавичним дальнім ударом, а потім закріпили власну перевагу.

Ворскла намагалась знайти належну відповідь, проте до перерви забити не могла, а після відпочинку не вразила ворота Паламарчука навіть із пенальті, за що вже наприкінці протистояння її прибили третім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Інгулець у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Інгулець 0:3

Голи: Лосенко, 1, П’ятов, 14, Білоцерковець, 90+3

На 49-й хвилині Олександр Скляр (Ворскла) не забив пенальті (воротар).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк (Кулаковський, 78), Челядін — Кане, Ковталюк (Ндукве, 46), Ієде (Нестеренко, 46).

Інгулець: Паламарчук — Малиш (Дубілей, 78), Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий (Сад, 71) — П’ятов (Лісняк, 71), Сад, Лосенко, Могильний (Пушкарьов, 90) — Резепов (Кисленко, 71).

Попередження: Шершень, Могильний