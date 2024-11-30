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Керманич Руху розповів про підготовку до Шахтаря.

Львівський Рух у п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги проведе номінально гостьовий поєдинок проти донецького Шахтаря.

За кілька днів до протистояння головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував підготовку власної команди.

"Ми гратимемо проти сильного суперника, флагмана українського футболу, який представляє нашу країну у Лізі Чемпіонів. Звичайно, у тренувальному процесі є певні особливості, які ми готуємо до матчу з Шахтарем, але в загальному команда працює у своєму звичному режимі.

Рух буде дуже вмотивований якісно зіграти проти суперника такого рівня. Нам важливо перевірити свої сили у грі з Шахтарем, тому зараз команда серйозно готується до важкого матчу.

Рух перед попереднім матчем опинився у складній ситуації і перш за все це стосується психологічного стану гравців. Ми тривалий час не перемагали, тому для нас було необхідно здобути позитивний результат у матчі з Лівим Берегом, що команда в підсумку і зробила.

Звісно, хочеться, щоб якість гри також відповідала переможному результату й ми працюватимемо над цим.

Попереду в нас матчі проти сильних команд, але зараз для Руху важливим є кожен поєдинок і ми не робимо різницю між грандами та іншими командами чемпіонату. Як показує цей сезон, ми можемо з одним суперником грати на рівних, а можемо інколи показувати не найкращу свою гру з іншими командами.

Тому не хочеться виокремлювати конкретних суперників, а слід готуватись максимально відповідально до кожного поєдинку", — заявив український фахівець.

Матч Шахтар — Рух відбудеться 1 грудня, о 18:00.