Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та рівненський Верес.

Черкаський ЛНЗ та рівненський Верес зіграють у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі черкаського Центрального.

Андрес Карраско, після поразки від полтавської Ворскли (0:2), залучив до стартового складу Нонікашвілі в центрі оборони, тоді як Тілль зіграє в центральному трикутнику, а Ейнел розташується ліворуч в атаці.

Олег Шандрук, на тлі нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Чечера в центрі захисту, тоді як Яго повернувся до опорної зони.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Нонікашвілі, Каплієнко — Тілль, Бойко, Яшарі — Топалов, Момо, Ейнел.

Запасні: Пеньков, Московченко, Халайла, Г. Пасіч, Бар, Ангелов, Молло, Авагімян, Олійник, Наумець.



Верес: Кожухар — Куція, Чечер, Гончаренко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Протасевич, Мельник, Сміян, Баран, Кучеров, Лепський, Шарай, Годя, Мрвальєвич.



Гра ЛНЗ — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.