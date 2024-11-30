Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 15-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 30 листопада.

ЛНЗ — Верес

Субота, 30 листопада, 13:00. “Черкаси-Арена”. Пряма трансляція на UPL TV

ЛНЗ відкриває суботню програму, перебуваючи під серйозним тиском. П'ять останніх матчів – чотири поразки; думаю, що якби не той гол Бессали наприкінці матчу із Зорею, то Карраско в Черкасах уже не працював би. Проект загалом викликає дедалі більше сумнівів: у травні вони фінішували на сьомому місці, після цього поміняли не лише тренера, а й безліч гравців – і зараз гарантувати навіть повторення торішнього успіху черкасцям ніхто не може.

Верес, тим часом, уже дев'ять матчів не програє. Навіть Олександрія, яка так браво бореться за чемпіонство, не змогла взяти з командою із Рівного три очки. Так, забагато нічиїх, але із зони перехідних матчів вибратися вдалося – і напругу з Олега Шандрука зняти теж. Якось так дивно влаштований наш чемпіонат: начебто й рівень не дуже високий, але амбіцій усередині нього дуже багато, і спокійно бовтатись у ньому не вийде.

ЛНЗ прагне контролювати м'яч, але за Карраско став набагато гірше грати біля своїх воріт. Верес із задоволенням віддає м'яч супернику, грає на контратаках – і, зокрема, Шахтар із ним оступається вже другий рік поспіль. Подивимося, які ходи зробить новий тренер, щоб вивести черкаський клуб із кризи. Якщо матчі без перемог продовжаться, то вже в грудні в Черкасах можуть бути оргвисновки.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

ЛНЗ може на своєму полі здобути 10-ту перемогу або зазнати 10-ї домашньої поразки в УПЛ.

Програшна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 3 гри і до повторення клубного антирекорду ще 1 поразка.

Загальний безпрограшний серіал Вереса триває в Чемпіонаті 8 ігор: 2 перемоги та 6 нічиїх.

Нічийна гостьова серія Вереса в УПЛ триває 2 гри і до повторення клубного рекорду ще 1 «мирова».

50-й матч в УПЛ може провести Олівьє Тілль (ЛНЗ).

10-й гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц, Владислав Шарай, Віталій Дахновський, Микола Гайдучик (усі — Верес), Ілля Путря (ЛНЗ).

Олег Шандрук біля керма Вереса може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

Орієнтовні склади

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Бар, Дайко, Каплієнко — Бойко, Халайла, Яшарі — Топалов, Момо, Молло

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Чечер, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

прогноз 1:1

КРИВБАС — ПОЛIССЯ

СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА, 15:30. “ГІРНИК”, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Найцікавіший матч, який може вплинути на розвиток сезону як такого. Полісся посилюється такими гравцями, проводить, і кількісно, ​​і якісно, ​​стільки трансферів, що участь у єврокубках має бути чимось самим собою зрозумілим, очевидним. Однак цього немає: Шахтар, Динамо та Олександрія вже наростили відрив, та й Кривбас у боротьбі за останнє “міжнародне” місце наблизився впритул.

Полісся виключно залежить від вінгерів: Гуцуляка та Назаренка. Ці позиції у житомирців укомплектовані, мабуть, краще за усiх в лізі. Але з іншими позиціями все не так гладко (Полісся – український Челсі: це треба було примудритися провести 4325676810 трансферів за пару років, але так і не купити нормального, топового бомбардира), а коли справа стосується набору очок всупереч обставинам, Ашур далеко не такий ефективний, як той же Вернидуб. Лівий Берег та Інгулець змогли по черзі відбитися у Житомирі та вивезти нічию.

Це не означає, що Кривбас обов'язково виграє. Швидше, перед його захистом стоїть найскладніше завдання: впоратися з Гуцуляком та Назаренком, які спроможні виграти для Полісся будь-який матч, не звертаючи уваги на інші обставини. Але загалом, сценарій для Кривбасу комфортний: як би успішно суперник не намагався активно пресингувати, підопічні Вернидуба можуть просто чекати на можливість провести швидкий випад.

Головне, щоб гру взагалі не зірвали безкінечні повітряні тривоги.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може вдома 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Полісся може здобути 10-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Безнічийний клубний рекордний гостьовий серіал Полісся в УПЛ триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.

Безпрограшний серіал Кривбасу в УПЛ триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 нічиї.

Безвиграшний серіал Полісся в УПЛ триває 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів можуть забити 400-й гол в рамках Чемпіонату (ще 2 м’ячі).

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас), 20-й — Олександр Назаренко (Полісся).

Орієнтовні склади

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Шевченко, По — Соса

Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Сарапій, Смоляков — Лєднєв, Мельниченко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко

прогноз 2:1

ЛIВИЙ БЕРЕГ — ОБОЛОНЬ

СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА, 18:00. “ЛIВИЙ БЕРЕГ”, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Київське дербі! Воно, звичайно, в рамках УПЛ проходить не вперше, і навіть без участі Динамо – також (Оболонь влаштовувала баталії з київським Арсеналом), але вперше проходить за участю такої команди, як Лівий Берег. Рідкісний випадок, коли в Україні спочатку з'явилася інфраструктура, потім, як вишенька на торті – професійна команда, а результати у вигляді вищої ліги стали зовсім уже приємною несподіванкою.

Але, здається, в тому й річ, що для Лівого Берега вища ліга стала не більше ніж бонусом. Команда має недостатній ресурс, щоб нормально грати, а без них вона тільки відбивається від суперників. Дев'ять останніх матчів без голів – це рекорд УПЛ; вражає, що з такою серією команда перебуває в положенні, яке відрізняється від “безнадійно та достроково вилетіли”.

Але такий уже рівень боротьби за виживання цього сезону. Оболонь теж дуже мало забиває, а біля своїх воріт грає гірше – тому теж набирає в районі 0,5 очка за гру. Варто чекати на битву за кожен квадратний метр, тим більше що це так відповідає сьогоднішнім реаліям. М'яч у повітрі має бути частіше, ніж на землі, а кількість жовтих карток (при скільки-небудь адекватному суддівстві) має стати двозначною.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Нове столичне дербі в УПЛ.

Лівий Берег може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

Безвиграшний серіал Лівого Берегу в Чемпіонаті триває 9 ігор: 3 нічиї та 6 поразок.

Безнічийний клубний рекордний гостьовий серіал Оболоні в УПЛ триває 7 ігор: перемога та 6 поразок.

Лівий Берег не забиває голів в УПЛ впродовж 813-ти хвилин.

10-й матч Оболоні при Сергію Шищенку в УПЛ.

50-й матч в УПЛ може провести Андрій Якимів (Лівий Берег).

Сергій Косовський (Лівий Берег) у минулому сезоні виступав саме за Оболонь.

Орієнтовні склади

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Семенов, Сіднней — Войцеховський, Банада, Дедух, І. Когут — М. Когут, Сухоручко

Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Грисьо, Черненко, Слободян, Мединський — Суханов

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