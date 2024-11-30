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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та житомирське Полісся.

Криворізький Кривбас та житомирське Полісся зіграють в п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб, після перемоги над київською Оболонню (1:0), використав Микитишина на лівому фланзі півзахисту.

Імад Ашур, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (1:1), залучив до стартового складу Матича в центрі оборони, тоді як Мельниченко гратиме в опорній зоні, а Венделл розташується на вістрі атаки.

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Шевченко, Микитишин — Соса.

Запасні: Кліщук, Хома, Конате, Бізімана, Романчук, Аморозо, Задерака, Ндомбазі, По, Хомченовський, Кожушко, Каменський.



Полісся: Волинець — Тейлор, Сарапій, Матич, Смоляков — Лєднєв, Мельниченко, Крушинський — Гуцуляк, Венделл, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Сунцов, Пайшао, Брістрич, Макуана, Шастал, Мустафаєв, Караман, Кушніренко, Майсурадзе, Віалле, Михайліченко.



Гра Кривбас — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.